Україна використовує проти Росії надтаємні американські дрони, — Forbes

Безпілотники Phoenix Ghost постачаються в Україну вже майже два роки, але досі немає жодних підтверджених фото чи відео їх використання на полі бою. Перед відправкою в Україну з них стирають усі відбитки пальців працівників, які їх виробляли.

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Україна отримала від США понад 5 тисяч безпілотників Phoenix Ghost, інформація про які тримається у надзвичайному секреті, проте журналістам Forbes зазирнути за завісу секретності, пише УНІАН з посиланням на статтю Forbes.

Місце виготовлення цих дронів до недавнього часу зберігалося в таємниці, а перед відправкою в Україну з них стирають усі відбитки пальців, щоб не наражати працівників підприємства на небезпеку помсти з боку росіян.

Тепер вже відомо, що виробляє ці дрони американський оборонний підрядник Aevex, чия фабрика розташована у місті Тампа, штат Флорида.

Журналісти також з'ясували, що Phoenix Ghost – це не модель, а ціла програма безпілотників, в межах якої виробляється кілька різновидів. Журналістам показали чотири безпілотники, але є ще інші, які наразі залишаються секретними.

На початку 2022 року Пентагон шукав безпілотники, щоб швидко надати Україні. Тоді Aevex об’єдналася з компанією Tribe Aerospace, яка вже мала невелике виробництво у Тампі. Так і виникла програма Phoenix Ghost, в межах якої американці намагалися створити максимально дешевий ударний дрон.

"Це був божевільний період важкої роботи та швидкого створення прототипів. Ми не спали по 24 або 48 годин, переходячи від однієї події до наступної", — сказав Forbes співзасновник Tribe Aerospace Джо Регістр.

Американці одночасно постачали дрони в Україну та працювали над їх удосконаленням, намагаючись зробити їх тихішими та менш помітними для радарів.

Модель під назвою Dagger ("Кинджал") добре показала себе в Україні. Навіть у тих випадках, коли росіяни його збивали, безпілотник все одно приносив користь. Адже його вартість складала лише 49 000 доларів, що менше за значно дорожчу ракету ППО, яку на нього витрачають росіяни. За підрахунками виробника, збиття одного Dagger коштувало росіянам близько 500 000 доларів.

Коли Україна почала самостійно виробляти сотні тисяч маленьких ударних дронів, Dagger більше не був потрібен. Тож Aevex перейшов до виробництва більшої версії з більшим радіусом дії під назвою Disruptor, базова версія якого коштує 69 000 доларів, і більш складного його "двоюрідного брата" під назвою Dominator, який має більшу вантажопідйомність і гнучкість для перенесення обладнання для спостереження.

Дрон Dominator Фото: Скриншот

Ці дрони не такі повороткі, як менші або дорожчі аналоги, але вони можуть брати на борт багато вибухівки і ефективно вражати важливі нерухомі цілі, наприклад склади палива і вибухівки.

Безпілотники та розумна пневматична пускова установка розроблені для упаковки в ящики, достатньо маленькі, щоб поміститися в фургони Mercedes Sprinter, які українці зазвичай використовують для перевезення спорядження по полю бою.

Інженери Aevex пишаються швидкістю, з якою вони здатні вносити зміни в систему, щоб реагувати на російські контрзаходи, і роботою, яку вони провели, щоб полегшити збірку дронів. Їх модифікували, щоб у холодні зимові ночі солдати могли складати їх, не знімаючи рукавичок. Щоб зібрати Disruptor, потрібно всього п’ять хвилин. Це допомагає швидко піднімати безпілотники в повітря, що мінімізує ризик виявлення операторів російськими військами.

Наразі компанія прагне продовжувати допомагати Україні: у комплекті з безпілотниками вони передають українськими військовими нагрівальні палички, сигарети та грілки для рук взимку.

Нагадаємо, 17-річний програміст Дмитро Лапко розробив систему навігації, яка дає змогу безпілотнику автономно орієнтуватися в міському просторі.