США розгорнули в Європі нові системи залпового вогню M270A2: посилюють захист від ЗС РФ (фото)

Модернізації в M270A2 безпосередньо усувають обмеження M270. Система може ефективно працювати в спірних умовах, де маневровості та виживаності відводиться найважливіше значення.

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Армія США офіційно розгорнула нову систему залпового вогню M270A2 для 41-ї бригади польової артилерії, що базується в Німеччині. Це має вирішальне значення для посилення європейських артилерійських можливостей. Про це пише Army Recognition.

Ця подія відбувається на тлі ескалації напруженості з РФ, спричиненої війною в Україні, де ефективність більш ранніх версій РСЗВ було наочно продемонстровано.

41-ша бригада польової артилерії — перший підрозділ армії США, який повністю перейшов на вдосконалену систему залпового вогню M270A2, що замінила застарілі платформи M270A1.

Модернізація M270A2 відображає уроки, витягнуті з розгортання і використання більш ранніх систем M270 у війні в Україні.

Порівняно з M270A1, M270A2 має потужніший двигун на 600 к.с., що забезпечує більшу мобільність і дає змогу швидше змінювати положення на полі бою. Нова броньована кабіна забезпечує поліпшений захист екіпажу від непрямого вогню та інших загроз.

M270A2: особливості модернізації

M270A2

Одним із найпомітніших оновлень є сумісність M270A2 з боєприпасами наступного покоління, такими як Precision Strike Missile (PrSM). Ці боєприпаси значно збільшують дальність ураження і дають можливість уражати цілі на відстані до 500 км з неперевершеною точністю. Така можливість забезпечує вирішальну перевагу в дальніх боях і робить M270A2 ключовим компонентом стратегії далекобійного вогню армії США.

M270A2 розв'язує оперативні проблеми більш ранніх версій РСЗВ, які використовувалися в Україні. M270 продемонстрували свою ефективність у точних ударах по цінних цілях — вони порушували російські лінії постачання й атакували командні центри. Однак старі системи були обмежені більш повільними засобами наведення.

Модернізації в M270A2 безпосередньо усувають ці обмеження. Система може ефективно працювати в спірних умовах, де швидка маневровість і виживання мають вирішальне значення.

41-ша бригада польової артилерії армії США вже використовувала нову M270A2 під час навчань Dynamic Front 25 у листопаді 2024 року. Очікується, що M270A2 також буде прийнято на озброєння союзниками по НАТО, включно з Німеччиною і Великою Британією.

Нагадаємо, що у РФ заявили про поповнення ядерного арсеналу комплексом "Авангард".

Також повідомлялося, що на фронті "засвітилися" системи Д-74, а також про те, як в армії РФ з'явилися рідкісні гаубиці.