США развернули в Европе новые системы залпового огня M270A2: усиливают защиту от ВС РФ (фото)

Модернизации в M270A2 напрямую устраняют ограничения M270. Система может эффективно работать в спорных условиях, где маневренности и выживаемости отводится важнейшее значение.

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Армия США официально развернула новую систему залпового огня M270A2 для 41-й бригады полевой артиллерии, базирующейся в Германии. Это имеет решающее значение для усиления европейских артиллерийских возможностей. Об этом пишет Army Recognition.

Это событие происходит на фоне продолжающейся эскалации напряженности с РФ, вызванной войной в Украине, где эффективность более ранних версий РСЗО была наглядно продемонстрирована.

41-я бригада полевой артиллерии — первое подразделение армии США, полностью перешедшее на усовершенствованную систему залпового огня M270A2, которая заменила устаревшие платформы M270A1.

Модернизация M270A2 отражает уроки, извлеченные из развертывания и использования более ранних систем M270 в войне в Украине.

По сравнению с M270A1, M270A2 обладает более мощным двигателем на 600 л/с, что обеспечивает большую мобильность и позволяет быстрее менять положение на поле боя. Новая бронированная кабина обеспечивает улучшенную защиту экипажа от непрямого огня и других угроз.

M270A2: особенности модернизации

M270A2

Одним из наиболее заметных обновлений является совместимость M270A2 с боеприпасами следующего поколения, такими как Precision Strike Missile (PrSM). Эти боеприпасы значительно увеличивают дальность поражения и дают возможность поражать цели на расстоянии до 500 км с непревзойденной точностью. Такая возможность обеспечивает решающее преимущество в дальних боях и делает M270A2 ключевым компонентом стратегии дальнобойного огня армии США.

M270A2 решает оперативные проблемы более ранних версий РСЗО, которые использовались в Украине. M270 продемонстрировали свою эффективность в точных ударах по ценным целям — они нарушали российские линии снабжения и атаковали командные центры. Однако старые системы были ограничены более медленными средствами наведения.

Модернизации в M270A2 напрямую устраняют эти ограничения. Система может эффективно работать в спорных условиях, где быстрая маневренность и выживаемость имеют решающее значение.

41-я бригада полевой артиллерии армии США уже использовала новую M270A2 во время учений Dynamic Front 25 в ноябре 2024 года.

Ожидается, что M270A2 также будет принята на вооружение союзниками по НАТО, включая Германию и Великобританию.

Напомним, что в РФ заявили о пополнении ядерного арсенала комплексом "Авангард".

Также сообщалось, что на фронте "засветились" системы Д-74, а также о том, как у армии РФ появились редкие гаубицы.