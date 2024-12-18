На фронте "засветились" системы Д-74: как у армии РФ появились редкие гаубицы

Данные орудия используются с северокорейскими копиями снарядов ОФ-472 весом 25 кг. Аналитики полагают, что такие боеприпасы в РФ не производятся.

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Российские вооруженные силы начали использовать 122-мм буксируемые гаубицы Д-74 на Кураховском направлении. Эти артиллерийские системы были сняты с вооружения в 1970-х годах, но вновь появились в составе 238-й артиллерийской бригады. Об этом 18 декабря сообщили обозреватели Army Recognition.

Ранее эти системы считались списанными, однако их возобновление указывает либо на поставки из-за рубежа, либо на использование остатков с российских складов.

В свою очередь аналитики Defense Express отметили, что россияне для пушек Д-74 используют северокорейские копии снарядов ОФ-472. Эти боеприпасы, которые, вероятно, в РФ не производятся, создают дульное давление до 885 м/с, а вес каждого составляет 25 кг. Таким образом, предположительно, артиллерийские системы российская армия получила из КНДР. Кроме того, отличительные особенности, такие как конструкция колес, подтверждают это предположение.

Ранее считалось, что все Д-74 были сняты с вооружения и проданы на экспорт до начала 1980-х годов, включая поставки в Северную Корею. На этом основании предполагается, что Россия могла получить эти системы в качестве военной помощи от КНДР для компенсации потерь артиллерии, особенно учитывая, что ранее 238-я артиллерийская бригада использовала современные буксируемые гаубицы "Мста-Б".

С другой стороны, существует версия, что Д-74 были взяты со старых складов хранения в России, где могли находиться с советских времен в "неучтенном" состоянии. Также нельзя исключать вариант поставок китайских копий пушек Д-74, известных под обозначением Type-59, которые производились Китаем в прошлом.

Эксперты считают, возвращение артсистем Д-74 связано с потерями российской артиллерии в Украине. По оценкам, сотни орудий были уничтожены контрбатарейным огнем ВСУ. Поэтому в условиях ресурсного дефицита Россия активно модернизирует старые системы, такие как Д-74, для поддержания боеспособности.

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