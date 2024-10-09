Редкая гаубица: эксперты выясняли, откуда у россиян на передовой 122-мм пушки Д-74
По одной из версий, артиллерийские системы, которых не было на складах ВС РФ, могли быть поставлены КНДР. Кроме того, в свое время Д-74 производились также в Китае под индексом Type 59.
В социальных сетях появилось видео, на котором российские войска используют редкую пушку Д-74 калибра 122-мм. Любопытно, что эти орудия производились еще в 1950-х годах в ограниченных количествах и, согласно данным, не числились на складах российской армии. Поєтому возникает вопрос, как у противника появилось это вооружение. Подробнее в этом вопросе разбирались обозреватели Defense Express.
Авторы материала пишут, что это первый случай применения данного типа артиллерийских систем с начала полномасштабной войны против Украины.
Согласно The Military Balance 2023, на консервационных базах РФ таких пушек не было, однако было заявлено наличие около 2000 гаубиц М-30 калибра 122-мм, относящихся ко временам Второй мировой войны. Следовательно, логичнее можно было ожидать появления М-30, а не редкой Д-74.
Интересно, что Д-74 были проданы в "страны народной демократии" еще до 1980-х годов. Таким образом, возникли версии о том, что эти артиллерийские системы могли быть переданы Северной Кореей или остаться на складах в самой России. Стоит отметить, что Д-74 в свое время производились также в Китае под индексом Type 59.
Кратко о гаубицах Д-74
122-мм пушка Д-74 — это советское буксируемое артиллерийское орудие, разработанное в 1950-х годах. Оно предназначено для поражения живой силы, техники и укреплений противника на дальностях до 24 км. Д-74 производилась в ограниченных количествах и в основном использовалась в странах Варшавского договора и союзниками СССР.
Основные характеристики:
- калибр —122 мм;
- дальность стрельбы — до 24 км;
- скорострельность — до 6 выстрелов в минуту;
- масса в боевом положении — около 5,6 тонны.
Между тем пока речь идет о единичном случае появления этой пушки в боевых порядках армии РФ, что не указывает на четкую тенденцию их применения на фронтах. Тем не менее в вопросе происхождения артсистемы вероятными остаются две версии.
"Одновременно вероятными могут быть как версия, что эту Д-74 россияне получили в рамках "помощи" от Северной Кореи, так и то, что такой раритет россияне действительно откопали в "глубине сибирских руд", — подытожили аналитики.Важно
Ранее Фокус писал о том, что Украина обогнала Европу по производству артиллерии. Это обусловлено увеличением количеством предприятий, а также использованием зарубежных комплектующих, ускоряющих процесс сборки.