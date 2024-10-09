Рідкісна гаубиця: експерти з'ясовували, звідки у росіян на передовій 122-мм гармати Д-74

За однією з версій, артилерійські системи, яких не було на складах ЗС РФ, могли бути поставлені КНДР. Крім того, свого часу Д-74 виробляли також у Китаї під індексом Type 59.

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У соціальних мережах з'явилося відео, на якому російські війська використовують рідкісну гармату Д-74 калібру 122-мм. Цікаво, що ці гармати виробляли ще в 1950-х роках в обмежених кількостях і, згідно з даними, вони не значилися на складах російської армії. Тому виникає питання, як у противника з'явилося це озброєння. Детальніше в цьому питанні розбиралися оглядачі Defense Express.

Автори матеріалу пишуть, що це перший випадок застосування цього типу артилерійських систем з початку повномасштабної війни проти України.

Згідно з The Military Balance 2023, на консерваційних базах РФ таких гармат не було, проте було заявлено наявність близько 2000 гаубиць М-30 калібру 122-мм, що належать до часів Другої світової війни. Отже, логічніше можна було очікувати появи М-30, а не рідкісної Д-74.

Цікаво, що Д-74 були продані в "країни народної демократії" ще до 1980-х років. Таким чином, виникли версії про те, що ці артилерійські системи могли бути передані Північною Кореєю або залишитися на складах у самій Росії. Варто зазначити, що Д-74 свого часу виробляли також у Китаї під індексом Type 59.

Коротко про гаубиці Д-74

122-мм гармата Д-74 — це радянське буксирована артилерійська система, розроблене в 1950-х роках. Воно призначене для ураження живої сили, техніки та укріплень противника на дальностях до 24 км. Д-74 виробляли в обмежених кількостях, її переважно використовували в країнах Варшавського договору і союзники СРСР.

Основні характеристики:

калібр -122 мм;

дальність стрільби — до 24 км;

скорострільність — до 6 пострілів на хвилину;

маса в бойовому положенні — близько 5,6 тонни.

Гаубиця Д-74 Фото: topwar.ru

Тим часом поки що йдеться про одиничний випадок появи цієї гармати в бойових порядках армії РФ, що не вказує на чітку тенденцію їх застосування на фронтах. Проте в питанні походження артсистеми ймовірними залишаються дві версії.

"Одночасно ймовірними можуть бути як версія, що цю Д-74 росіяни отримали в рамках "допомоги" від Північної Кореї, так і те, що такий раритет росіяни дійсно відкопали в "глибині сибірських руд", — підсумували аналітики.

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