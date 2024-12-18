На фронті "засвітилися" системи Д-74: як в армії РФ з'явилися рідкісні гаубиці

Ці гармати використовуються з північнокорейськими копіями снарядів ОФ-472 вагою 25 кг. Аналітики вважають, що такі боєприпаси у РФ не виробляють.

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Російські збройні сили почали використовувати 122-мм буксирувані гаубиці Д-74 на Кураховському напрямку. Ці артилерійські системи були зняті з озброєння в 1970-х роках, але знову з'явилися у складі 238-ї артилерійської бригади. Про це 18 грудня повідомили оглядачі Army Recognition.

Раніше ці системи вважали списаними, проте їхнє відновлення свідчить або на постачання з-за кордону, або на використання залишків із російських складів.

Зі свого боку аналітики Defense Express зазначили, що росіяни для гармат Д-74 використовують північнокорейські копії снарядів ОФ-472. Ці боєприпаси, які ймовірно у РФ не виробляються, створюють дуловий тиск до 885 м/с, а вага кожного становить 25 кг. Отже, імовірно, артилерійські системи російська армія отримала з КНДР. Крім того, відмінні риси, такі як конструкція коліс, підтверджують це припущення.

Раніше вважалося, що всі Д-74 було знято з озброєння і продано на експорт до початку 1980-х років, включно з поставками в Північну Корею. На цій підставі припускають, що Росія могла отримати ці системи як військову допомогу від КНДР для компенсації втрат артилерії, особливо враховуючи, що раніше 238-ма артилерійська бригада використовувала сучасні буксирувані гаубиці "Мста-Б".

З іншого боку, є версія, що Д-74 були взяті зі старих складів зберігання в Росії, де могли перебувати з радянських часів у "неврахованому" стані. Також не можна виключати варіант постачань китайських копій гармат Д-74, відомих під позначенням Type-59, які вироблялися Китаєм у минулому.

Експерти вважають, повернення артсистем Д-74 пов'язане з втратами російської артилерії в Україні. За оцінками, сотні гармат були знищені контрбатарейним вогнем ЗСУ. Тому в умовах ресурсного дефіциту Росія активно модернізує старі системи, такі як Д-74, для підтримки боєздатності.

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Нагадаємо, компанія AM General 15 жовтня підтвердила, що мобільна гаубиця HUMVEE 2-CT Hawkeye пройшла бойові випробування в українській армії. Система оснащена 105-мм гарматою M20 з технологією Soft Recoil Technology, яка дає змогу знизити віддачу.