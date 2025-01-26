Вилетіло декілька бортів: Ізраїль почав поставки затрофеєної зброї Україні, — OSINT

Американські військово-транспортні літаки С-17 вилетіли до Ізраїлю, а потім до аеропорту в Жешуві в Польщі, який вважається головним хабом військової допомоги Україні, зауважив аналітик.

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Ізраїль міг почати постачати Україні радянську зброю та обладнання, затрофеєну в Лівані та Сирії. Про це повідомив аналітик OSINTdefender у своєму X (Twitter).

Так декілька американських військово-транспортних літаків С-17 вилетіли з авіабази Рамштайн у Німеччині та авіабазу Хацерім на півдні Ізраїлю. Після чого борти вилетіли до міжнародного аеропорту в Жешуві на сході Польщі, який вважається головним хабом військової допомоги Україні.

Аналітик зауважив, що раніше повідомлялося, що Ізраїль розглядає можливість віддати Україні затрофеєне озброєння, включаючи танки, протитанкові керовані ракети та боєприпаси.

"Це на додаток до кількох зенітно-ракетних батарей Patriot, які ВПС Ізраїлю готувалися вивести з експлуатації, та які також розглядали передати Україні", — зауважив аналітик.

Нагадаємо, 22 січня в Ізраїлі запропонували передати Україні російську зброю, яку захопив ЦАХАЛ. Зокрема, таку пропозицію в Кнесеті внесла заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель. В українському посольстві зазначили, що ця ініціатива стала б "важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни".

6 січня президент Володимир Зеленський заявив, що під час обстрілу Ізраїлю відбивати напад допомагала авіація США, Франції та Великої Британії. За його словами, це гарантії безпеки, просто це називається не НАТО.