Вылетело несколько бортов: Израиль начал поставки затрофеенного оружия Украине, — OSINT

Американские военно-транспортные самолеты С-17 вылетели в Израиль, а затем в аэропорт в Жешуве в Польше, который считается главным хабом военной помощи Украине, отметил аналитик.

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Израиль мог начать поставлять Украине советское оружие и оборудование, затрофейное в Ливане и Сирии. Об этом сообщил аналитик OSINTdefender в своем X (Twitter).

Так несколько американских военно-транспортных самолетов С-17 вылетели с авиабазы Рамштайн в Германии и авиабазу Хацерим на юге Израиля. После чего борта вылетели в международный аэропорт в Жешуве на востоке Польши, который считается главным хабом военной помощи Украине.

Аналитик отметил, что ранее сообщалось, что Израиль рассматривает возможность отдать Украине затрофейное вооружение, включая танки, противотанковые управляемые ракеты и боеприпасы.

"Это в дополнение к нескольким зенитно-ракетным батареям Patriot, которые ВВС Израиля готовились вывести из эксплуатации, и которые также рассматривали передать Украине", — отметил аналитик.

Напомним, 22 января в Израиле предложили передать Украине российское оружие, которое захватил ЦАХАЛ. В частности, такое предложение в Кнессете внесла заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель. В украинском посольстве отметили, что эта инициатива стала бы "важным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны".

6 января президент Владимир Зеленский заявил, что во время обстрела Израиля отражать нападение помогала авиация США, Франции и Великобритании. По его словам, это гарантии безопасности, просто это называется не НАТО.