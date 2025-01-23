20 FPV-дронів на одного: який метод вигадали ЗС РФ для штурму Торецька, — боєць (відео)

Єдиний спосіб вибити штурмові загони РФ з промзони в Торецьку — це не FPV, а танки та артилерія, пояснив представник 28 бригади ЗСУ. Українці змушені відбивати атаки, які відбуваються щогодини.

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Російські війська застосовують особливу тактику, щоб продовжувати наступ в Торецьку Донецької області. Ворог використовує самотніх солдатів, з ніг до голови захищених кевларом. Ці солдати жертвують собою, щоб пронести в руїни промзони боєкомплект та провізію. Крім того, у даній місцевості ЗС РФ активно застосовують дрони з оптоволокном. Про ситуацію в Торецьку пресофіцер 28-ї механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Євген Алхімов розповів медіа NV.

Наступ РФ - 28 бригада про бої в Торецьку

Алхімов описав, як відбувається просування росіян в Торецьку за допомогою так званих "верблюдів". З його слів, солдата ЗС РФ "обшивають" кевларом — закривають руки, ноги, шию, плечі. Після цього його навантажують боєкомплектом та провізією для наступної штурмової групи та кидають вперед. У цієї людини немає зброї, а весь вантаж, який він несе, призначений для виживання наступної групи, а не його. Якщо він добирається до якоїсь схованки, то підходить мала штурмова група, якій вже доведеться нести менше. Ось таким чином ворог накопичується у промзоні, і щоб вибити їх звідти доводиться викликати артилерію або танки, розповів боєць. Водночас, крім "верблюдів", росіяни широко застосовують дрони з оптоволоконним керуванням, які неможливо збити РЕБом.

"Коли наша піхота бачить танк, і ворог бачить танк, це дуже дієва штука. Ось тому ворог зараз теж скупчує такі зусилля проти нас і використовує досить часто оптоволоконні FPV. Нещодавно якраз був на позиціях в тому районі, і там буквально засилля цих оптоволоконних FPV, якщо іти вздовж дороги, маршрутів, то всюди це оптичне волокно, воно знаходиться буквально всюди", — сказав він.

Представник 28 бригади також пояснив, в чому особливість боїв у північних квартах Торецька, поруч з районом Кримського. З його слів, дана місцевість — це промислова зона, в якій FPV-дрони дещо менш ефективні для ударів по ЗС РФ. З іншого боку, росіяни змінюють тактику: спершу вони йшли малими групами, до яких пізніше доєднувалась техніка, потім ішли "в лоб", тепер знов повернулись до кількох солдатів, яких відправляють вперед. Якщо росіяни рухаються малими групами по відкритих ділянках, як, наприклад, під Великою Новосілкою, то у них завжди є солдат з дробовиком, який збиває українські безпілотники. Спроби просування ворога відбуваються постійно, і українцям доводиться важко.

"Щоб виколупати одного ворожо піхотинця, треба 20 FPV-дронів, бо там дуже споруди серйозні. Штурми відбуваються фактично щогодини по чотири-сім чоловіків з різних напрямків постійно штурмують, це вимагає шаленої уваги і зосередженості, сконцентрованості, що теж є важко для наших бійців", — чути на відео.

Наступ РФ — що відбувається в Торецьку

Зазначимо, 18 січня 28 бригада ЗСУ, яка боронить Торецьк, публікувала відео з прикладом роботи російського військового, який намагався пробратись з вантажем боєзапасу та провізії. Бійці назвали такого солдата "веблюдом-камікадзе", оскільки він мав лише бронезахист, але не має чим відбиватись від атак ЗСУ. Приклад знешкодження малої групи противника посеред руїн українські військові показали на відео: спецоперація з використання танка відбулась саме біля Кримського на півночі Торецька. У звіті командування станом на ранок 23 січня вказано, що даному напрямку відбулось 14 атак ЗС РФ, а найбільше — на Покровському (62).

Нагадуємо, 22 січня видання Forbes розповіло про ще одну вигадку росіян, коли в атаку кидають людей на милицях.