"М'ясні штурми" на паузі: ЗС РФ під Покровськом не використовують техніку і зазнають втрат (відео)

За словами головного сержанта батальйону 47-ї ОМБр Рустама, за останній місяць противник залишився без значної кількості техніки, що позначилося на його можливостях. При цьому погодні умови абсолютно не впливають на перебіг бойових дій.

Related video

Російські окупанти не припиняють спроб штурмів українських позицій по всій лінії фронту, проте одним із найгарячіших напрямків, як і раніше, залишається Покровський. При цьому "м'ясних штурмів" противника там поменшало, про що в ефірі "Еспресо.TV" розповів головний сержант батальйону безпілотних систем 47-ї окремої механізованої бригади Рустам.

За його словами, погодні умови практично ніяк не впливають на перебіг бойових дій і навіть зараз росіяни намагаються просуватися вперед. Іноді, каже військовий, їм це вдається, проте з колосальними втратами.

"Незалежно від того, наскільки сильний вітер, йде дощ чи спека. У травні росіяни масово намагалися заходити на броньованій техніці. Тоді наш підрозділ на вузенькому нашому напрямку знищив понад 60 одиниць броньованої техніки. Після цього броньованої техніки майже немає — це може бути до п'яти одиниць на тиждень, що на нашому напрямку незначно. Це спостерігається за останній місяць", — заявив Рустам.

Окремо головний сержант батальйону безпілотних систем 47-ї ОМБр додав, що на цій ділянці фронту в противника або закінчилася броньована техніка, або він її почав перенаправляти на інші напрямки. У зв'язку з цим противник почав вдаватися до тактики "м'ясних штурмів", але останніми днями і їх стало менше.

"Однак за останні два дні, навіть "м'ясні штурми" трохи призупинилися. Лише зрідка ми зустрічаємо невеликі групи, які намагаються прорватися, але їх зазвичай знищують", — підсумував Рустам.

Нагадаємо, 16 липня повідомлялося, що спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук назвав мету літньої кампанії ЗС РФ під Покровськом. За його словами, противник має намір підібратися до логістичної артерії ЗСУ, щоб перебити шляхи постачання. Окупанти розраховують досягти успіхів до кінця серпня, але Сили оборони їх стримують.