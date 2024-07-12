Росіяни втратили 200 осіб за добу: Покровський напрямок залишається найгарячішим, — ЗСУ

За словами спікера ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, противник продовжує спроби штурмів і бажає витіснити українських захисників з їхніх позицій за допомогою авіації.

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Ситуація на Донбасі залишається напруженою через дії російських окупантів і одним із найгарячіших напрямків залишається Покровське. Там противник зазнає колосальних втрат. Деталями поділився речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, уже кілька місяців противник намагається просунутися в напрямку Покровська. Для цього росіяни використовують різні методи та озброєння, зокрема й авіацію. У такий спосіб ЗС РФ хочуть витіснити ЗСУ з їхніх позицій.

"Ворог не припиняє спроб і намагається концентрувати свої зусилля біля цих населених пунктів. Загарбники намагаються за підтримки авіації витісняти наші підрозділи із займаних позицій. Ворог концентрує свої зусилля там, тому що намагається проходити після того, як він перейшов від Очеретиного, далі проводити бойові дії за Новоолександрівку та інші", — заявив Назар Волошин.

У ЗСУ розповіли, як ЗС РФ намагаються наступати в районі Покровська Фото: DeepStateMAP

Окремо представник ОСУВ "Хортиця" додав, що ЗС РФ несуть у районі Покровська колосальні втрати. Лише за останню добу окупанти втратили понад 200 осіб особового складу. Знищено кілька одиниць бронетехніки.

"Це і гармати, і міномети, артилерійські системи, п'ять штук автомобілів і мотоциклів, якими він (ворог, — ред.) намагався штурмувати", — підсумував Назар Волошин.

Нагадаємо, 11 липня повідомлялося, як планують обороняти позиції ЗСУ на Покровському напрямку. За словами офіцера 59-ї ОМПБр Сергія Цехоцького, українські захисники змушені зводити нові фортифікації, щоб зупинити спроби росіян обійти їх із флангів. При цьому ворога намагаються зупинити і не пустити в Покровськ.