Россияне потеряли 200 человек за сутки: Покровское направление остается самым горячим, — ВСУ

По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, противник продолжает попытки штурмов и желает вытеснить украинских защитников с их позиций при помощи авиации.

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Ситуация на Донбассе остается напряженной из-за действий российских оккупантов и одним из самых горячих направлений остается Покровское. Там противник несет колоссальные потери. Деталями поделился спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, уже несколько месяцев противник пытается продвинуться в направлении Покровска. Для этого россияне используют различные методы и вооружение, в том числе и авиацию. В такой способ ВС РФ хотят вытеснить ВСУ с их позиций.

"Враг не прекращает попыток и пытается концентрировать свои усилия возле этих населенных пунктов. Захватчики пытаются при поддержке авиации вытеснять наши подразделения с занимаемых позиций. Враг концентрирует свои усилия там, потому что пытается проходить после того, как он перешел от Очеретино, дальше проводить боевые действия за Новоалександровку и другие", — заявил Назар Волошин.

В ВСУ рассказали, как ВС РФ пытаются наступать в районе Покровска Фото: DeepStateMAP

Отдельно представитель ОСГВ "Хортица" добавил, что ВС РФ несут в районе Покровска колоссальные потери. Лишь за последние сутки оккупанты потеряли более 200 человек личного состава. Уничтожено несколько единиц бронетехники.

"Это и пушки, и минометы, артиллерийские системы, пять штук автомобилей и мотоциклов, которыми он (враг, — ред.) пытался штурмовать", — подытожил Назар Волошин.

Напомним, 11 июля сообщалось, как планируют оборонять позиции ВСУ на Покровском направлении. По словам офицера 59-й ОМПБр Сергея Цехоцкого, украинские защитники вынуждены возводить новые фортификации, чтобы остановить попытки россиян обойти их с флангов. При этом врага пытаются остановить и не пустить в Покровск.