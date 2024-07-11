Обходят с флангов: как планируют оборонять позиции ВСУ на Покровском направлении, — офицер (видео)

Бойцы ВСУ вынуждены возводить новые фортификации, чтобы остановить попытки россиян обойти их с флангов, пояснил офицер 59 бригады. При этом врага пытаются остановить и не пустить на Покровск.

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Российские войска несут существенные потери, атакуя украинские позиции под Покровском. На поле боя остается много погибших и раненых солдат ВС РФ, к которым не могут добраться командиры. В то же время ВС РФ применяет опасную тактику, чтобы получать преимущество на поле боя и продвигаться вперед. О ситуации на одном из участков фронта на востоке офицер 59 ОМПБр Сергей Цехоцкий рассказал в эфире "Киев-24".

Цехоцкий рассказал о событиях на отрезке, который обороняет его подразделение. По его словам, все пробы россиян продвинуться вперед успешно блокируются. Кроме блокировки, украинские военные выполняют еще одну задачу, поставленную командованием — истощение живой силы противника.

"С чем мы успешно справляемся. У врага большое количество раненых и убитых, связь с ними потеряна", — подчеркнул боец.

Журналистка канала поинтересовалась, есть ли угроза оперативного окружения бойцов ВСУ в районе Карловки. В ответ собеседник подтвердил, что российские войска действительно кое-где отказались от штурмов "лоб в лоб", слышно на видео. Чтобы достичь успеха, ВС РФ пытаются обойти украинские позиции с флангов и добраться до Покровска. Чтобы этого не произошло, бойцы ВСУ строят дополнительные фортификации и минируют подходы к ним.

"Мы вынуждены дополнительно выставлять рубежи обороны, многое проводим в плане минирования и прочего, и в целом врага ждут довольно мощные сюрпризы", — заявил Цехоцкий.

Бои на востоке — Цехоцкий о ситуации под Покровском 11 июля см. с 7:11

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 10 июля сообщили о количестве штурмов на отрезке фронта под Покровском. Командование указало, что подразделения ВС РФ здесь атаковали 31 раз. 19 штурмов уже отбили, еще 12 продолжаются, говорится на странице Facebook Генштаба. Другое горячее направление — Торецкое: состоялось 15 атак врага.

Отметим, аналитики Института изучения войны 11 июля рассказали о ситуации на линии фронта на востоке. Они объяснили, что возможно продвижение россиян в Волчанске, где враг мог преодолеть водную преграду. Кроме того, есть успехи вокруг Торецка и под Покровском.

Напоминаем, в ночь на 11 июля жители Московской области пожаловались на украинские беспилотники, которым удалось пролететь 400 км над российскими территориями. Накануне OSINT-аналитики исследовали спутниковые фотографии последствий ударов БПЛА по нефтебазе и складу ВС РФ.