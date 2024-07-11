"Хлопки" в небе и дым: в РФ пожаловались на дроны, которые добрались до Московской области (фото)
Украинские дроны не долетели 70 км до центра Москвы, следует из объяснений мэра российской столицы Сергея Собянина. Минобороны РФ рассказало об областях, над которыми работали силы ПВО.
В ночь на 11 июля стая дронов Сил обороны направлялась в сторону военного объекта РФ на территории Московской области. Местные жители показали следы работы средств противовоздушной обороны (ПВО). Представители российских властей подтвердили инцидент и заверили, что все БПЛА обезвредили. О деталях ночной дроновой атаки мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в Telegram-канале.
Собянин сообщил, что один беспилотник заметили над городом Михнево в Ступинском городском округе к югу от российской столицы. Он заверил, что дрон сбили, а на место падения обломков отправились спасатели. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
"Силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", — сказал он.
Чрезвычайное происшествие подтвердили местные жители, написали в Telegram-канале Astra со ссылкой на собственные источники. На фото и видео с места событий можно увидеть следы взрыва в небе. Некоторые детали к событию добавило видео, размещенное в российском паблике. Голос за кадром говорит, что работают средства ПВО и действительно "что-то сбили". Также указывается время происшествия — около 4:40 по Москве (3:40 по Киеву). Местное население слышало "два хлопка", говорится в сообщении.
Минобороны РФ в 6:19 отчиталось об отражении воздушной атаки Сил обороны Украины. Российские военные утверждают, что в атаке участвовали пять дронов — все были сбиты. Силы ПВО отработали в четырех областях: в Брянской области сбили два БПЛА, в Тамбовской, Тульской и Московской — по одному.
Расстояние от населенного пункта Михнево до украинской границы — около 400 км. Расстояние до Красной площади и Кремля — около 70 км.
Отметим, 9 июля источники Фокуса в ГУР подтвердили атаку Сил обороны на авиабазу РФ в Ахтубинске. Кроме того, пылали подстанции в Ростовской области и нефтебаза под Волгоградом. Атаку подтвердили в Минобороны России. В отчете российского командования указано, что силы ПВО сбили якобы все 38 украинских БПЛА, которые угрожали военным объектам ВС РФ.
Напоминаем, 10 июля в сети опубликовали спутниковые фото с последствиями таки дронов на нефтебазу в городе Калача-на-Горе и по мысу Фиолент в Крыму. Между тем военный эксперт проанализировал последствия дальнобойных ударов ВСУ по территории РФ.