Взрывная ночь в России: СБУ и ГУР отработали по военному аэродрому, НПЗ и электроподстанции

По словам источника Фокуса в спецслужбах, российские Telegram-каналы во время атаки БПЛА на аэродром Ахтубинск писали о работе ЗРК "Панцирь", но позже информацию удалили. Можно считать, что операция прошла успешно.

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СБУ и ГУР провели совместную операцию, во время которой были атакованы военный аэродром Ахтубинск в Астраханской области, электропосдтанция в Ростовской области и нефтебаза в Калаче-на-Дону в Волгоградской области. Об этом сообщили источники Фокуса в спецслужбах.

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По словам источника, поскольку российские Telegram-каналы во время атаки БПЛА на аэродром Ахтубинск писали о работе ЗРК "Панцирь" и серии взрывов, можно считать, что операция прошла успешно. Так, в последствии всю информацию удалили. Кроме того, обычно российские власти зачищают информационное пространство при поражении важных военных объектов.

"СБУ вместе с ГУР и другими Силами обороны продолжит обеспечивать жаркие летние ночи на российских военных объектах, работающих на войну против Украины. Враг поплатится за все свои бесчеловечные преступления", — отметил источник.

Большая атака БПЛА на Россию: что известно

Напомним, утром 9 июля в Минобороны РФ пожаловались на ночную атаку. На российские регионы произошел налет дронов. Так, в ведомстве заявили, что силы ПВО якобы сбили 38 дронов:

три — над Белгородской областью;

семь — над Курской областью;

два — над Воронежской областью;

21 — над Ростовской областью;

пять — над Астраханской областью.

Взрывы в России

Ранее в Белом доме рассказали, какие цели уничтожила Украина в Крыму с помощью ATACMS. По словам Джона Кирби, США не планируют отменять ограничения для ВСУ на удары американским оружием вглубь России.