"Хлопки" у небі і дим: у РФ поскаржилися на дрони, які дістались до Московської області (фото)

Українські дрони не долетіли 70 км до центру Москви, випливає з пояснень мера російської столиці Сергія Собяніна. Міноборони РФ розповіло про області, над якими працювали сили ППО.

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У ніч на 11 липня зграя дронів Сил оборони прямувала у бік військового об'єкту РФ на території Московської області. Місцеві жителі показали сліди роботи засобів протиповітряної оборони (ППО). Представники російської влади підтвердили інцидент і запевнили, що усі БПЛА знешкодили. Про деталі нічної дронової атаки мер Москви Сергій Собянін розповів в Telegram-каналі.

Собянін повідомив, що один безпілотник помітили над містом Міхнєво у Ступінському міському окрузі на південь від російської столиці. Він запевнив, що дрон збили, а на місце падіння уламків рушили рятувальники. З його слів, постраждалих та руйнувань немає.

"Силами ППО Міноборони у Ступінському міському окрузі відбито атаку безпілотника, що летів на Москву", — сказав він.

Надзвичайну подію підтвердили місцеві жителі, написали в Telegram-каналі Astra з посиланням на власні джерела. На фото та відео з місця подій можна побачити сліди вибуху у небі. Деякі деталі до події додало відео, розміщене у російському пабліку. Голос за кадром говорить, що працюють засоби ППО і дійсно "щось збили". Також вказується час події — близько 4:40 за Москвою (3:40 за Києвом). Місцеве населення чуло "два хлопки", ідеться у дописі.

Міноборони РФ о 6:19 відзвітувало про відбиття повітряної атаки Сил оборони України. Російські військові стверджують, що у атаці брали участь п'ять дронів — усі було збито. Сили ППО відпрацювали у чотирьох областях: у Брянській області збили два БПЛА, у Тамбовській, Тульській та Московській — по одному.

Відстань від населеного пункту Міхнєво до українського кордону — близько 400 км. Відстань до Красної площі та Кремля — близько 70 км.

Удар по РФ 11 липня - відстань від дрона під Москвою до українського кордону Фото: DeepState

Зазначимо, 9 липня джерела Фокусу в ГУР підтвердили атаку Сил оборони на авіабазу РФ у Ахтубінську. Крім того, палали підстанції у Ростовській області та нафтобаза під Волгоградом. Атаку підтвердили у Міноборони Росії. У звіті російського командування вказано, що сили ППО збили начебто усі 38 українських БПЛА, які загрожували військовим об'єктам ЗС РФ.

Нагадуємо, 10 липня у мережі опублікували супутникові фото з наслідками таки дронів на нафтобазу у місті Калача-на-Горі і по мису Фіолент в Криму. Тим часом військовий експерт проаналізував наслідки далекобійних ударів ЗСУ по території РФ.