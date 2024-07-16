Авіація — козирна карта: Братчук назвав мету літньої кампанії ЗС РФ під Покровськом (відео)

За словами спікера Української добровольчої армії "Південь", противник має намір підібратися до логістичної артерії ЗСУ, щоб перебити шляхи постачання. Окупанти розраховують досягти успіхів до кінця серпня, але Сили оборони їх стримують.

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Російські окупанти активно намагаються штурмувати позиції українських захисників на Покровському напрямку і для цього противник також використовує авіацію, яка є його "козирною картою". Таку думку озвучив речник Української добровольчої армії (УДА) "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, траса Т-0504 "Покровськ-Костянтинівка" — найважливіша логістична артерія для ЗСУ. У зв'язку з цим ця ділянка є однією з ключових цілей російських окупантів під час літньої кампанії.

"Покровський напрямок, дійсно, залишається найскладнішим. Не забуваємо про те, що ворог також хоче вийти на лівобережжя річки Вовча, підібратися до Карлівського водосховища. Це головна мета, яку він переслідує в цій літній кампанії, і розраховує досягти до кінця серпня нинішнього року...", — заявив Сергій Братчук.

Росіяни окреслили для себе мету літньої кампанії на Донбасі Фото: DeepStateMAP

Окремо речник УДА "Південь" заявив, що ключова битва за цю трасу і локацію загалом триває, однак не можна сказати, що вона закінчиться найближчим часом.

А ось що стосується можливих успіхів противника на полі бою, то він досягає мінімального просування ціною величезних втрат, а ключовою причиною є козир росіян — авіація.

"Втрати російської армії зросли фактично в рази. Вони стали рекордними за весь час повномасштабного вторгнення. Ми прекрасно розуміємо, що головною козирною картою для них залишається авіація. Це те, чим ворог може похвалитися сьогодні, це те, що він сьогодні застосовує по всій лінії бойового зіткнення і, зокрема, по Покровському напрямку", — підсумував Сергій Братчук.

Нагадаємо, 12 липня повідомлялося, що Покровський напрямок залишається найгарячішим і за добу росіяни втрачають сотні людей особового складу. За словами спікера ОСГВ "Хортиця" Назара Волошина, противник продовжує спроби штурмів і бажає витіснити українських захисників з їхніх позицій за допомогою авіації.