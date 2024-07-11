РФ хоче захопити якомога більше територій до осені: оглядач розповів про план ворога (відео)

Російські військові активно витрачають свій ресурс для забезпечення просування на фронті. На думку військового оглядача Дениса Поповича, нині про "вікно можливостей" для окупантів не йдеться.

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Збройні сили Російської Федерації намагаються просунутися на фронті. Зокрема, у ворога спостерігається успіх у мікрорайоні "Канал" у Часовому Яру та в районі Торецька на Донбасі. Ба більше, ворог намагається дійти до траси Покровськ – Костянтинівка. Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович в ефірі FREEДОМ.

Він наголосив, що окупанти захопили "Канал" у Часовому Яру.

"У ворога є досить серйозні, як за масштабами нинішньої війни, тактичні просування поблизу Торецька. І далі противник намагається просуватися в районі траси "Покровськ – Костянтинівка", — сказав Денис Попович.

За його словами, ворог намагається досягти успіху на тактичному рівні по всій донецькій дузі, аби потім перевести це в більш серйозне просування. Попович вважає, що ЗС РФ поставили собі за мету захопити Торецьк, також вони планують окупувати Часів Яр та паралельно перерізати трасу Покровськ – Костянтинівка. На думку оглядача, це повинно сприяти виконанню вищезазначених завдань.

Натомість завдавати великих втрат окупантам допомагають поставки західної зброї.

"Ми зараз бачимо, що окупанти дуже активно витрачають свій ресурс для того, щоб домагатися просувань. Уже про "вікно можливостей" не йдеться", — пояснив він.

Попович повідомив, що озброєння надходить на фронт. Йдеться, зокрема, і про постачання винищувачів F-16, які скоро зʼявляться на полі бою.

Наразі ворог хоче встигнути до осені захопити якомога більше територій, дочекатися обрання Дональда Трампа президентом США. Після цього росіяни розраховують на початок переговорів із сильнішої позиції.

"Ось ми, мовляв, захопили Донецьку область, захопили Торецьк, захопили Часів Яр, починайте з нами говорити з цих позицій", — додав Денис Попович.

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Нагадаємо, 11 липня офіцер 59-ї ОМПБр Сергій Цехоцький розповів, що окупанти зазнають втрат, коли атакують позиції Сил оборони під Покровськом Донецької області. Він наголосив, що для того, аби здобути перевагу на полі бою, ворог застосовує небезпечну тактику.

Того ж дня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що ЗС РФ хочуть обʼєднати свої зусилля на більшості напрямків та вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей. За його словами, з Торецька ворог хоче вести активні бойові дії в напрямку Часового Яру.