РФ хочет захватить как можно больше территорий до осени: обозреватель рассказал о плане врага (видео)

Российские военные активно тратят свой ресурс для обеспечения продвижения на фронте. По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, сейчас о "окне возможностей" для оккупантов речь не идет.

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Вооруженные силы Российской Федерации пытаются продвинуться на фронте. В частности, у врага наблюдается успех в микрорайоне "Канал" в Часовом Яру и в районе Торецка на Донбассе. Более того, враг пытается дойти до трассы Покровск – Константиновка. Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире FREEДОМ.

Он отметил, что оккупанты захватили "Канал" в Часовом Яру.

"У врага есть достаточно серьезные, как по масштабам нынешней войны, тактические продвижения вблизи Торецка. И дальше противник пытается продвигаться в районе трассы "Покровск – Константиновка", — сказал Денис Попович.

По его словам, враг пытается достичь успеха на тактическом уровне по всей донецкой дуге, чтобы потом перевести это в более серьезное продвижение. Попович считает, что ВС РФ поставили себе цель захватить Торецк, также они планируют оккупировать Часов Яр и параллельно перерезать трассу Покровск – Константиновка. По мнению обозревателя, это должно способствовать выполнению вышеупомянутых задач.

Зато наносить большие потери оккупантам помогают поставки западного оружия.

"Мы сейчас видим, что оккупанты очень активно тратят свой ресурс для того, чтобы добиваться продвижений. Уже об "окне возможностей" для не идет речь", — пояснил он.

Попович сообщил, что вооружение поступает на фронт. Речь идет, в частности, и о поставках истребителей F-16, которые скоро появятся на поле боя.

Сейчас враг хочет успеть до осени захватить как можно больше территорий, дождаться избрания Дональда Трампа президентом США. После этого россияне рассчитывают на начало переговоров с более сильной позиции.

"Вот мы, мол, захватили Донецкую область, захватили Торецк, захватили Часов Яр, начинайте с нами говорить с этих позиций", — добавил Денис Попович.

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Напомним, 11 июля офицер 59-й ОМПБр Сергей Цехоцкий рассказал, что оккупанты несут потери, когда атакуют позиции Сил обороны под Покровском Донецкой области. Он отметил, что для того, чтобы получить преимущество на поле боя, враг применяет опасную тактику.

В тот же день спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что ВС РФ хотят объединить свои усилия на большинстве направлений и выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. По его словам, из Торецка враг хочет вести активные боевые действия в направлении Часового Яра.