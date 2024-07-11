ВС РФ штурмуют Нью-Йорк: что задумал враг на Торецком направлении (карта, видео)

Российские военные проводят активные штурмовые действия и обстреливают Нью-Йорк из различного вида вооружения. Противник хочет объединить свои усилия на большинстве направлений и выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

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Вооруженные силы Украины ведут бои за Нью-Йорк вблизи Торецка в Донецкой области. По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Назара Волошина, российские оккупанты не прекращают попыток захватить населенный пункт. Об этом он сообщил во время телемарафона 11 июля.

Он подчеркнул, что российские войска не прекращают попыток захватить Нью-Йорк, проводят активные штурмовые действия. Более того, противник обстреливает этот населенный пункт из различного вида вооружения и авиации.

На вопрос, что происходит непосредственно в Нью-Йорке, идут ли бои в самом поселке.

"Я не буду ни опровергать, ни подтверждать информацию международных и немеждународных, аналитиков, экспертов. Я скажу, что Силы обороны ведут бои и за этот город", — сказал Назар Волошин.

Спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что намерения оккупантов на восточном фронте едины — объединение своих усилий на большинстве направлений и выход на админграницы Донецкой и Луганской областей. Тогда как на Торецком направлении враг хочет захватить город, чтобы из него вести активные боевые действия в районе Часового Яра. Ведь проломиться в лоб и зайти в Часовой Яр у россиян не получилось, добавил он.

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Напомним, 11 июля командир взвода 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ Станислав Краснов сообщил, что напряженная ситуация наблюдается на Торецком направлении Донецкой области. По его словам, более десяти дней оккупанты пытаются прорваться в Торецк.

В тот же день аэроразведчики батальона беспилотных систем UMBRELLA 32-й ОМБр показали, как сейчас выглядит Торецк на Донбассе. Украинские бойцы отметили, что в условиях интенсивных боев круглосуточно приходится сдерживать противника.