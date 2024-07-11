Интенсивные бои и постоянные обстрелы: как выглядит разрушенный ВС РФ Торецк (видео)

На кадрах, которые опубликовали аэроразведчики, вдребезги разбиты многоэтажки и другие здания. Также на видео зафиксированы взрывы после попадания управляемых авиабомб.

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Аэроразведчики батальона беспилотных систем UMBRELLA 32-й отдельной механизированной бригады сняли уникальные кадры фронтового города Торецк Донецкой области. Видео на своей странице в Facebook опубликовала бригада.

"Вот как город выглядит сейчас. Это то, что несет "русский мир" на нашу землю", — говорится в описании к обнародованным видеокадрам.

Операторам дрона удалось отснять взрывы от попадания КАБов.

Бойцы отмечают, что в условиях безумной интенсивности боев и постоянных обстрелов приходится круглосуточно сдерживать российских оккупантов.

"Пехота, артиллерия, танкисты, разведка ежедневно работают на пределе человеческих возможностей, чтобы не отдать врагу ни одной улицы, ни одного дома, ни одного метра родной земли", — добавили в 32-й отдельной механизированной бригаде.

Напомним, 11 июля командир взвода 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ Станислав Краснов заявил, что ВС РФ пытаются оккупировать Торецк. По его словам, россияне несут огромные потери, но постоянно подтягивают резервы.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий предполагает, что оккупантам удалось продвинуться под Торецком при ротации двух бригад ВСУ.