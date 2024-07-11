Інтенсивні бої і постійні обстріли: як виглядає зруйнований ЗС РФ Торецьк (відео)

На кадрах, які опублікували аеророзвідники, вщент розбиті багатоповерхівки та інші будівлі. Також на відео зафіксовані вибухи після влучання керованих авіабомб.

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Аеророзвідники батальйону безпілотних систем UMBRELLA 32-ї окремої механізованої бригади відзняли унікальні кадри фронтового міста Торецьк Донецької області. Відео на своїй сторінці у Facebook опублікувала бригада.

"Ось як місто виглядає зараз. Це те, що несе "русскій мір" на нашу землю", — йдеться в описі до оприлюднених відеокадрів.

Операторам дрона вдалося відзняти вибухи від влучання КАБів.

Бійці зазначають, що в умовах шаленої інтенсивності боїв та постійних обстрілів доводиться цілодобово стримувати російських окупантів.

"Піхота, артилерія, танкісти, розвідка щодня працюють на межі людських можливостей, щоб не віддати ворогу жодної вулиці, жодного будинку, жодного метра рідної землі", — додали в 32-ї окремій механізованій бригаді.

Нагадаємо, 11 липня командир взводу 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ Станіслав Краснов заявив, що ЗС РФ намагаються окупувати Торецьк. За його словами, росіяни зазнають величезних втрат, але постійно підтягують резерви.

Ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий припускає, що окупантам вдалося просунутися під Торецьком при ротації двох бригад ЗСУ.