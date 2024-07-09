"Медленно продавливают": Дикий рассказал, почему ВС РФ смогли продвинуться под Торецком
По словам экс-командира роты батальона "Айдар", у противника есть два преимущества — количество личного состава и возможность активных ударов авиабомбами. При этом оккупанты ежедневно платят страшную цену за небольшие успехи на передовой.
Российские оккупанты продолжают попытки давления на позиции украинских защитников по всей линии фронта. В частности речь идет про направление Торецка в Донецкой области. Детальнее рассказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью Radio NV.
По его словам, по всей Донецкой области фронт якобы продолжает медленно прогибаться. Россияне пытаются продавить поле боя большим количеством бойцов и противник пользуется своим превосходством в живой силе.
"И КАБами, и ФАБами. У них есть два преимущества, эта возможность бомбардировки планирующими бомбами и преимущество в количестве солдат. И они медленно продавливают фронт на Донетчине, платят за это, на самом деле, страшную цену, которую ни одна другая армия мира не посчитала бы вообще адекватной, приемлемой", — заявил Евгений Дикий.
А вот в направлении Торецка, продолжает экс-командир роты батальона "Айдар", произошло другое. Там было зафиксировано продвижение на два километра в день, тогда как на других участках это могут быть лишь десятки метров.
"Там действительно, явно был какой-то прокол с нашей стороны. Вероятная версия об ошибке именно при ротации двух бригад, но этого утверждать не могу. Факт есть тот, что там действительно сложилась очень угрожающая ситуация", — подытожил Евгений Дикий.
В Генштабе сообщили лишь о том, что за последние сутки ВС РФ при поддержке авиации осуществили 19 атак. Зафиксированы они возле ряда населенных пунктов, среди которых Нью-Йорк, а также непосредственно город Торецк.
Про возможные территориальные успехи ВС РФ не сообщалось.
Напомним, 7 июля сообщалось, что у ВС РФ нет территориальных успехов в районе Торецка. По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, у противника колоссальные потери на Донбассе как среди личного состава, так и среди техники, но он не считается с этим. Бои продолжаются ежедневно.