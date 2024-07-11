"Врага в городе нет": ВС РФ не добились успехов в Торецке, но атаки продолжаются, — ВСУ

По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, за последнее время ситуация вокруг города на Донбассе существенно не изменилась, хоть россияне и продолжают проводить активные боевые действия на этом направлении.

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Российские оккупанты в последнее время активизировались на Донбассе, в том числе в районе города Торецк. При этом территориальных успехов у противника не фиксируется. Деталями поделился спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, украинские военные продолжают вести бои в окрестностях города в Донецкой области, но непосредственно в самом Торецке российских оккупантов нет.

"Ситуация на этом направлении довольно существенно не изменилась. Враг проводит боевые действия в окрестностях города. Врага в городе нет", — заявил Назар Волошин.

В ВСУ рассказали, что происходит на Торецком направлении Фото: DeepStateMAP

Отдельно спикер ОСГВ "Хортица" добавил, что россияне делают все, чтобы разрушить Торецк и слишком активно используют авиацию из которой запускают управляемые авиабомбы, а также неуправляемые авиаракеты.

"За только минувшие сутки по этому направлению, в том числе и в районе Торецка, враг совершил более 200 обстрелов из разных видов вооружения. И за прошедшие сутки там произошли 24 вражеских атака — это Пивничное, Нью-Йорк, Торецк и Дылеевка", — продолжил Назар Волошин.

Напомним, 11 июля сообщалось, как выглядит разрушенный ВС РФ Торецк, рядом с которым не прекращаются бои и постоянные обстрелы. На кадрах, которые опубликовали аэроразведчики, вдребезги разбиты многоэтажки и другие здания. Также на видео зафиксированы взрывы после попадания управляемых авиабомб.