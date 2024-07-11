"Ворога в місті немає": ЗС РФ не досягли успіхів у Торецьку, але атаки тривають, — ЗСУ

За словами спікера ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, за останній час ситуація довкола міста на Донбасі суттєво не змінилася, хоч росіяни й продовжують проводити активні бойові дії на цьому напрямку.

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Російські окупанти останнім часом активізувалися на Донбасі, зокрема в районі міста Торецьк. При цьому територіальних успіхів у противника не фіксується. Деталями поділився речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, українські військові продовжують вести бої на околицях міста в Донецькій області, але безпосередньо в самому Торецьку російських окупантів немає.

"Ситуація на цьому напрямку досить суттєво не змінилася. Ворог проводить бойові дії в околицях міста. Ворога в місті немає", — заявив Назар Волошин.

У ЗСУ розповіли, що відбувається на Торецькому напрямку Фото: DeepStateMAP

Окремо речник ОСУВ "Хортиця" додав, що росіяни роблять усе, щоб зруйнувати Торецьк і надто активно використовують авіацію, з якої запускають керовані авіабомби, а також некеровані авіаракети.

"За тільки минулу добу за цим напрямком, зокрема і в районі Торецька, ворог здійснив понад 200 обстрілів із різних видів озброєння. І за минулу добу там відбулися 24 ворожі атаки — це Північне, Нью-Йорк, Торецьк і Диліївка", — продовжив Назар Волошин.

Нагадаємо, 11 липня повідомлялося, який вигляд має зруйнований ЗС РФ Торецьк, поруч із яким не припиняються бої та постійні обстріли. На кадрах, які опублікували аеророзвідники, вщент розбиті багатоповерхівки та інші будівлі. Також на відео зафіксовано вибухи після потрапляння керованих авіабомб.