Как обнаружить оператора оптоволоконного дрона: эксперименты и первые результаты, — Милитарный

С распространением оптоволоконных дронов обе стороны конфликта начали искать способы выявления пунктов управления таких аппаратов. Благодаря проводной связи беспилотники стали полностью невосприимчивы к средствам радиоэлектронной борьбы, а сам кабель практически не излучает сигналы, способные выдать его положение.

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Профильное издание "Милитарный" опубликовало материал о методах противодействия БПЛА с оптоволокном и о том, какие решения существуют в этой сфере.

Сообщается, что на фоне новых угроз от такого типа БПЛА возникла идея использовать лазерную подсветку для обнаружения кабеля и, следовательно, позиции оператора.

Недавно российские паблики опубликовали материалы с результатами таких исследований. В рамках эксперимента был использован лазерный дефектоскоп с функцией VFL (Visual Fault Locator), применяемый для поиска разрывов в оптоволоконных кабелях. Исследователи смоделировали сценарий с трехкилометровым кабелем, проложенным условным дроном, после чего включили лазер в точке предполагаемого обрыва.

Выяснилось, что ночью лазер действительно делает кабель слабо светящимся, но этого недостаточно для обнаружения с помощью дронов с дневными камерами. Однако в инфракрасном диапазоне кабель становится хорошо различим, особенно при использовании техники с ИК-датчиками, таких как Autel Max 4N или приборов ночного видения.

Исходя из этого российские специалисты пришли к выводу, что данный метод "точно не убьет" оптоволоконные дроны, поскольку:

необходимо найти нужный кабель в условиях, когда они напутаны сотнями метров в местах активных боевых действий;

в зоне обнаружения не должно возникать ситуаций, которые приведут к обрыву кабеля;

необходимо иметь в распоряжении дрон с инфракрасной камерой, способный зафиксировать свечение — например, Autel Max 4N. Без него метод попросту не работает.

Украинские специалисты подтвердили неэффективность решения

Редакция "Милитарного" обратилась за комментарием к компании DeepStrikeTech, занимающейся разработками в области боевых дронов с оптоволоконной связью. Представитель компании подтвердил, что тесты проводились и на украинской стороне — как с помощью лабораторного оборудования, так и в реальных условиях.

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Вывод оказался тем же: лазер подсвечивает кабель только при прямом подключении к волокну, но не дает эффекта при попытке засветить его извне.

Также исследовалась гипотеза, что работающий кабель может давать визуальные блики или электромагнитные наводки, указывающие на его местоположение. Однако и эта версия не подтвердилась — рабочий спектр оптоволокна недоступен для обнаружения ни обычной, ни специализированной техникой.

"Учитывая то, что операторы оптоволоконных дронов с дневными камерами в ночное время покидают позицию, а на следующий день сменят ее, такую тактику вряд ли можно назвать эффективной. Однако это может пригодиться для борьбы с операторами ночных дронов", — подчеркнули в "Милитарном".

Ранее сообщалось, что в Украине есть предприятия, способные производить тысячи оптоволоконных дронов в месяц, однако эта технология имеет ряд недостатков.