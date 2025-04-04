Як виявити оператора оптоволоконного дрона: експерименти та перші результати, — Мілітарний

З поширенням оптоволоконних дронів обидві сторони конфлікту почали шукати способи виявлення пунктів управління таких апаратів. Завдяки дротовому зв'язку безпілотники стали повністю несприйнятливими до засобів радіоелектронної боротьби, а сам кабель практично не випромінює сигналів, здатних видати його розташування.

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Профільне видання "Мілітарний" опублікувало матеріал про методи протидії БПЛА з оптоволокном і про те, які рішення існують у цій сфері.

Повідомляється, що на тлі нових загроз від такого типу БПЛА виникла ідея використати лазерне підсвічування для виявлення кабелю і, отже, позиції оператора.

Нещодавно російські пабліки опублікували матеріали з результатами таких досліджень. У рамках експерименту було використано лазерний дефектоскоп із функцією VFL (Visual Fault Locator), що застосовується для пошуку розривів в оптоволоконних кабелях. Дослідники змоделювали сценарій із трикілометровим кабелем, прокладеним умовним дроном, після чого ввімкнули лазер у точці передбачуваного обриву.

З'ясувалося, що вночі лазер справді робить кабель слабко світним, але цього недостатньо для виявлення за допомогою дронів із денними камерами. Однак в інфрачервоному діапазоні кабель стає добре помітним, особливо при використанні техніки з ІЧ-датчиками, таких як Autel Max 4N або приладів нічного бачення.

З огляду на це російські фахівці дійшли висновку, що цей метод "точно не вб'є" оптоволоконні дрони, оскільки:

необхідно знайти потрібний кабель в умовах, коли вони наплутані сотнями метрів у місцях активних бойових дій;

у зоні виявлення не повинно виникати ситуацій, які призведуть до обриву кабелю;

необхідно мати в розпорядженні дрон з інфрачервоною камерою, здатний зафіксувати світіння — наприклад, Autel Max 4N. Без нього метод просто не працює.

Українські фахівці підтвердили неефективність рішення

Редакція "Мілітарного" звернулася по коментар до компанії DeepStrikeTech, що займається розробками в галузі бойових дронів з оптоволоконним зв'язком. Представник компанії підтвердив, що тести проводилися і на українській стороні — як за допомогою лабораторного обладнання, так і в реальних умовах.

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Висновок виявився тим самим: лазер підсвічує кабель тільки в разі прямого під'єднання до волокна, але не дає ефекту в разі спроби засвітити його ззовні.

Також досліджували гіпотезу, що кабель, який працює, може давати візуальні відблиски або електромагнітні наводки, що вказують на його місце розташування. Однак і ця версія не підтвердилася — робочий спектр оптоволокна недоступний для виявлення ні звичайною, ні спеціалізованою технікою.

"З огляду на те, що оператори оптоволоконних дронів із денними камерами в нічний час залишають позицію, а наступного дня змінять її, таку тактику навряд чи можна назвати ефективною. Однак це може стати в пригоді для боротьби з операторами нічних дронів", — підкреслили в "Мілітарному".

Раніше повідомлялося, що в Україні є підприємства, здатні виробляти тисячі оптоволоконних дронів на місяць, однак ця технологія має низку недоліків.