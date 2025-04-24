Военная пенсия: кому назначается и как рассчитывается в 2025 году

Из-за войны в Украине численность армии значительно возросла. В результате, со временем количество военных пенсионеров существенно увеличится.

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Об этом сообщила адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова в комментарии изданию "УНИАН".

По ее словам, военнослужащие могут выйти на пенсию в молодом возрасте — до 45 лет, если им будет присвоен статус инвалида во время службы. Также они имеют право на пенсию, если за плечами у них 25 и более лет службы, независимо от возраста. Кроме того, военнослужащий может выйти на пенсию по достижении 45 лет по смешанному стажу, если у него есть как минимум 25 лет трудового стажа, из которых не менее 12,5 лет составляют годы военной службы.

У пенсионеров, которые давно вышли на пенсию, размер выплат отличается в зависимости от:

ведомства, из которого они увольнялись;

года, во время которого происходило увольнение;

количества лет выслуги, которая у них есть.

Размер пенсий военным в Украине определяется постановлением Кабмина № 713. Согласно этому нормативному акту, минимальный размер выплат составляет 3854 грн. В последние годы в Украине были проведены несколько повышений пенсий, включая индексацию выплат для военных пенсионеров в период с 2022 по 2025 год. На данный момент минимальная пенсия для военных пенсионеров обычно составляет 8-9 тысяч гривен. В редких случаях она может быть ниже, но это скорее исключения.

"К примеру, бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые занимали руководящие должности, имели звание полковника или подполковника и отслужили необходимое количество лет, получают сейчас от 14 до 18 тысяч гривень пенсии и имеют возможность увеличить свою пенсию", — отметила Воронкова.

Максимальный возраст выхода обычных военнослужащих и старшего офицерского состава (майор, подполковник, полковник) на пенсию составляет 60 лет, а высшего офицерского состава (генералы) — 65 лет.

Ранее Фокус писал о том, как получить льготы военным. В Украине старая система столкнулась с трудностями в обработке множества заявок от военных и их близких на получение статуса или льгот.

Кроме того, участники боевых действий получают льготы на оплату жилья, коммунальных услуг, а также на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа.