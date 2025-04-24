Військова пенсія: кому призначається і як розраховується у 2025 році

Через війну в Україні чисельність армії значно зросла. Як наслідок, з часом кількість військових пенсіонерів суттєво збільшиться.

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Про це повідомила адвокатка Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова в коментарі виданню "УНІАН".

За її словами, військовослужбовці можуть вийти на пенсію в молодому віці — до 45 років, якщо їм буде присвоєно статус інваліда під час служби. Також вони мають право на пенсію, якщо за плечима у них 25 і більше років служби, незалежно від віку. Крім того, військовослужбовець може вийти на пенсію після досягнення 45 років за змішаним стажем, якщо він має щонайменше 25 років трудового стажу, з яких щонайменше 12,5 років становлять роки військової служби.

У пенсіонерів, які давно вийшли на пенсію, розмір виплат відрізняється залежно від:

відомства, з якого вони звільнялися;

року, під час якого відбувалося звільнення;

кількості років вислуги, яку вони мають.

Розмір пенсій військовим в Україні визначається постановою Кабміну № 713. Згідно з цим нормативним актом, мінімальний розмір виплат становить 3854 грн. Останніми роками в Україні було проведено кілька підвищень пенсій, включно з індексацією виплат для військових пенсіонерів у період із 2022 до 2025 року. Наразі мінімальна пенсія для військових пенсіонерів зазвичай становить 8-9 тисяч гривень. У рідкісних випадках вона може бути нижчою, але це радше винятки.

"Приміром, колишні військовослужбовці Збройних сил України, які обіймали керівні посади, мали звання полковника або підполковника і відслужили необхідну кількість років, отримують зараз від 14 до 18 тисяч гривень пенсії і мають можливість збільшити свою пенсію", — зазначила Воронкова.

Максимальний вік виходу звичайних військовослужбовців і старшого офіцерського складу (майор, підполковник, полковник) на пенсію становить 60 років, а вищого офіцерського складу (генерали) — 65 років.

Раніше Фокус писав про те, як отримати пільги військовим. В Україні стара система зіткнулася з труднощами в обробленні безлічі заявок від військових та їхніх близьких на отримання статусу або пільг.

Крім того, учасники бойових дій отримують пільги на оплату житла, комунальних послуг, а також на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу.