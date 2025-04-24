"Двигаются к мемориалу": ВС РФ оккупировали новый населенный пункт в Донецкой области, — боец

На Торецком направлении в Донецкой области ВС РФ взяли под контроль Новотроицкое и готовятся наступать на Миролюбовку.

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Об этом в своем телеграм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Мирноградско-Торецкая агломерация. Сейчас противник под контролем держит Новотроицкое, которое расположено юго-восточнее Миролюбовки, сейчас ВС РФ сидят в крайних домах у реки Казенный Торец и готовятся возобновить атаки на Миролюбовку", — написал "Мучной".

Он также проинформировал, что российские оккупанты закрепились в северной части Тарасовки и населенный пункт находится под их контролем.

"Возле Старой Николаевки был сбит дрон "Supercam" который фотографировал местность, поэтому скоро будет бой за этот населенный пункт, тем более враг находится южнее от него и восточнее. С Сухой Балки, п**арчуки движутся в сторону мемориала и пытаются развивать наступление до Романовки", — сообщил военный.

В сводке Генштаба ВСУ 24 апреля сообщалось, что на Торецком направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Дачное, Крымское, Торецк и Леонидовка.

Напомним, что ССО ВСУ в Курской области разнесли взвод солдат КНДР. Украинцы зашли к ним в тыл и вступили в ближний бой.

Также 24 апреля сообщалось, что бойцы ВСУ прорвались через границу в Курской области и вплотную приблизились к селу Отрубы в Глушковском районе. Далее завязался бой с российскими воякам.