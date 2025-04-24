"Рухаються до меморіалу": ЗС РФ окупували новий населений пункт на Донеччині, — боєць

На Торецькому напрямку на Донеччині ЗС РФ взяли під контроль Новотроїцьке і готуються наступати на Миролюбівку.

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Про це у своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Мирноградсько-Торецька агломерація. Зараз противник під контролем тримає Новотроїцьке, яке розташоване південно-східніше від Миролюбівки, зараз ЗС РФ сидять у крайніх будинках біля річки Казенний Торець та готуються відновити атаки на Миролюбівку", — написав "Мучной".

Він також проінформував, що російські окупанти закріпилися у північній частині Тарасівки і населений пункт перебуває під їхнім контролем.

"Біля Старої Миколаївки був збитий дрон "Supercam" який фотографував місцевість, тому скоро буде бій за цей населений пункт, тим паче ворог знаходиться південніше від нього та східніше. З Сухої Балки, п**арчуки рухаються у бік меморіалу та намагаються розвивати наступ до Романівки", — повідомив військовий.

В зведенні Генштабу ЗСУ 24 квітня повідомлялося, що на Торецькому напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Дачне, Кримське, Торецьк та Леонідівка.

Нагадаємо, що ССО ЗСУ в Курській області рознесли взвод солдатів КНДР. Українці зайшли до них у тил і вступили в ближній бій.

Також 24 квітня повідомлялося, що бійці ЗСУ прорвалися через кордон в Курській області і впритул наблизилися до села Отруби в Глушківському районі. Далі зав'язався бій з російськими воякам.