Уничтожает ВС РФ на расстоянии 900 метров: как работает боевой модуль Wolly с ИИ

Силы обороны Украины активно применяют на фронте боевой модуль Wolly с дистанционным управлением и искусственным интеллектом (ИИ), на который устанавливается пулемет ПКТ калибром 7.62 мм.

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Об этом говорится на официальном сайте Минобороны Украины.

Вооружение Wolly предназначено для поражения небронированной техники и живой силы. Комплекс может автономно работать до 130 часов и весит всего 30 килограмм, благодаря чему один взрослый человек может транспортировать его в одиночку.

С помощью ИИ боевой модуль автоматически распознает живую силу и технику врага. Выявляя цель, он захватывает и сопровождает ее, а также вычисляет баллистику для открытия огня.

Система уже кодифицирована и закупается для нужд ВСУ. Украинские военные применяют ее в реальных боевых условиях, как самостоятельно, так и в интеграции с разными наземными беспилотниками. Есть подтвержденные случаи поражения живой силы противника на расстоянии более 900 метров.

В Минобороны отметили, что боевой модуль Wolly можно использовать на опорных пунктах подразделений, блокпостах, пунктах наблюдения и огневых позициях не только для ведения огня, но и для дистанционного наблюдения за полем боя. При этом оператор управляет системой с планшета на безопасном расстоянии.

Напомним, наземный роботизированный комплекс Ardal от украинской компании BUREVII эвакуировал троих раненых бойцов, которых не удавалось забрать из серой зоны другими способами.

Также сообщалось, что военнослужащие 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины сбили редкий российский дрон Альбатрос М5, который оборудован нейросетью.