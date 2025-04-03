"Оборудованный нейросетью": бойцы ВСУ сбили редкий российский дрон (видео)

Военнослужащие 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины сбили редкий российский дрон Альбатрос М5, который оборудован нейросетью.

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Об этом сообщила пресс-служба 63-й ОМБр.

"Впервые сбиваем редкий российский дрон Альбатрос М5. Если верить СМИ, этот разведчик оборудован нейросетью, которая в реальном времени определяет людей на сканируемой территории", — говорится в сообщении.

Украинские бойцы добавили, что этот российский дрон также имеет ночную камеру.

Отметим, что команда украинских активистов "КиберСпротивление" совместно с волонтерским разведывательным сообществом InformNapalm установили, что к разработке программного обеспечения Альбатроса М5 причастна российская компания Kaspersky.

Благодаря Kaspersky этот дрон был оснащен функционалом "машинного зрения", что позволило автоматизировать процесс поиска, селекции и отслеживания обнаруженных целей.

Напомним, ВС РФ ударили дроном "Молния" по жилой многоэтажке в Харькове.

Фокус также писал о том, как ВСУ испытали наземные дроны на оптоволокне.