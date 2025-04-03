"Обладнаний нейромережею": бійці ЗСУ збили рідкісний російський дрон (відео)

Військовослужбовці 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України збили рідкісний російський дрон Альбатрос М5, який обладнаний нейромережею.

Related video

Про це повідомила пресслужба 63-ї ОМБр.

"Вперше збиваємо рідкісний російський дрон Альбатрос М5. Якщо вірити ЗМІ, цей розвідник обладнаний нейромережею, яка в реальному часі визначає людей на сканованій території", — йдеться у повідомленні.

Українські бійці додали, що цей російський дрон також має нічну камеру.

Зазначимо, що команда українських активістів "КіберСпротив" спільно з волонтерською розвідувальною спільнотою InformNapalm встановили, що до розробки програмного забезпечення Альбатроса М5 причетна російська компанія Kaspersky.

Завдяки Kaspersky цей дрон був оснащений функціоналом "машинного зору", що дозволило автоматизувати процес пошуку, селекції та відстеження виявлених цілей.

Нагадаємо, ЗС РФ вдарили дроном "Молния" по житловій багатоповерхівці в Харкові.

Фокус також писав про те, як ЗСУ випробували наземні дрони на оптоволокні.