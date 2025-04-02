ЗС РФ вдарили дроном "Молния" по житловій багатоповерхівці в Харкові: є постраждалі

Російський дрон "Молния" вдарив по житловій багатоповерхівці в Харкові. Від вибуху у квартирі постраждали двоє людей, зокрема 10-річна дитина.

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Про наслідки удару армії Росії розповів мер міста Ігор Терехов.

БПЛА "Молния" атакував восьмиповерховий будинок у Київському районі. Пожежі не було, у будинку вилетіло скло, зазначив градоначальник.

Пізніше Терехов уточнив, що внаслідок прильоту дрона "Молния" постраждали двоє людей, зокрема 10-річна дитина. Вони перебували у квартирі, по якій вдарив безпілотник. Крім цього, пошкоджено кілька автомобілів у дворі.

За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, у Київському районі Харкова двоє постраждалих: 65-річна жінка і 10-річний хлопчик. Медики надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, ЗС РФ останнім часом щодня атакують Харків ударними безпілотниками "Шахед". У ніч на 2 квітня через вибухи постраждало 8 осіб, включно з 3 дітьми.

За даними Синєгубова, у місті прогриміло щонайменше 15 вибухів у ніч на 2 квітня.