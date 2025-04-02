ВС РФ ударили дроном "Молния" по жилой многоэтажке в Харькове: есть пострадавшие

Российский дрон "Молния" ударил по жилой многоэтажке в Харькове. От взрыва в квартире пострадали два человека, в том числе 10-летний ребенок.

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О последствиях удара армии России рассказал мэр города Игорь Терехов.

БПЛА "Молния" атаковал восьмиэтажный дом в Киевском районе. Пожара не было, в доме вылетели стекла, отметил градоначальник.

Позже Терехов уточнил, что в результате прилета дрона "Молния" пострадали два человека, в том числе 10-летний ребенок. Они находились в квартире по которой ударил беспилотник. Кроме этого, повреждены несколько автомобилей во дворе.

По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в Киевском районе Харькова двое пострадавших: 65-летняя женщина и 10-летний мальчик. Медики оказывают им необходимую помощь.

Напомним, ВС РФ в последнее время каждый день атакуют Харьков ударными беспилотниками "Шахед". В ночь на 2 апреля из-за взрывов пострадало 8 человек, включая 3 детей.

По данным Синегубова, в городе прогремело не менее 15 взрывов в ночь на 2 апреля.