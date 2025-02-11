Несет 12 дронов на оптоволокне: в РФ создают грузовик для управления БПЛА "Цербер" (фото)

По словам россиян, БПЛА комплекса "Цербер" связаны между собой и могут действовать как рой благодаря искусственному интеллекту.

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В РФ заявили о работе над системой "Цербер", предназначенной для управления оптоволоконными беспилотными летательными аппаратами. Об этом пишет российское издание "Известия".

Сообщается, что 170-килограмовая система состоит из платформы на базе грузового автомобиля, включающей от 6 до 12 ангаров для беспилотников, связанных с установкой оптоволоконными кабелями. Благодаря искусственному интеллекту все БПЛА могут действовать как рой.

"Цербер" можно назвать базой для меньших дронов. Она для них и питание, и мозг, и ангар. Это не просто летающий каркас, а полноценный центр управления. Все БПЛА связаны между собой и взаимозаменяемы", — заявил гендиректор конструкторского бюро "КБ Реаниматор" Михаил Климчук.

Комплекс "Цербер" Фото: Известия

По словам разработчика, управлять комплексом может один человек. Систему также можно запрограммировать на автономное выполнение миссии. В таком случае оператору нужно лишь наблюдать за работой беспилотников и при необходимости корректировать ее.

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Сами БПЛА оснащены тепловизорами, ночной и дневной камерами, а также устройствами для сброса до пяти боеприпасов. Заявленное предназначение системы — наблюдение с возможностью назначения ударов. В РФ утверждают, что дроны могут сбивать ракеты тараном, а также отстреливать тепловые ловушки.

В свою очередь завлабораторией "Киберфизических систем" ИПУ РАН Роман Мещеряков отметил, что слабым местом системы является база. По его словам, она будет основной целью для уничтожения.

Комплекс "Цербер" Фото: Известия

На данный момент разработчики находятся на этапе производства отдельных комплектующих, деталей и агрегатов комплекса. Ожидается, что первый опытный образец будет продемонстрирован в августе на форуме "Армия-2025".

Напомним, украинский проект "Небо Победы" представил FPV-дрон-камикадзе "Громило" с оптоволоконной связью, который уже доказал свою эффективность в руках военных на передовой.

Также сообщалось, что украинская компания "Роботизированные Комплексы" представила наземный беспилотник "Плющ", способный нести ретранслятор и системы РЭБ.