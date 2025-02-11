Несет 12 дронов на оптоволокне: в РФ создают грузовик для управления БПЛА "Цербер" (фото)
По словам россиян, БПЛА комплекса "Цербер" связаны между собой и могут действовать как рой благодаря искусственному интеллекту.
В РФ заявили о работе над системой "Цербер", предназначенной для управления оптоволоконными беспилотными летательными аппаратами. Об этом пишет российское издание "Известия".
Сообщается, что 170-килограмовая система состоит из платформы на базе грузового автомобиля, включающей от 6 до 12 ангаров для беспилотников, связанных с установкой оптоволоконными кабелями. Благодаря искусственному интеллекту все БПЛА могут действовать как рой.
"Цербер" можно назвать базой для меньших дронов. Она для них и питание, и мозг, и ангар. Это не просто летающий каркас, а полноценный центр управления. Все БПЛА связаны между собой и взаимозаменяемы", — заявил гендиректор конструкторского бюро "КБ Реаниматор" Михаил Климчук.
По словам разработчика, управлять комплексом может один человек. Систему также можно запрограммировать на автономное выполнение миссии. В таком случае оператору нужно лишь наблюдать за работой беспилотников и при необходимости корректировать ее.Важно
Сами БПЛА оснащены тепловизорами, ночной и дневной камерами, а также устройствами для сброса до пяти боеприпасов. Заявленное предназначение системы — наблюдение с возможностью назначения ударов. В РФ утверждают, что дроны могут сбивать ракеты тараном, а также отстреливать тепловые ловушки.
В свою очередь завлабораторией "Киберфизических систем" ИПУ РАН Роман Мещеряков отметил, что слабым местом системы является база. По его словам, она будет основной целью для уничтожения.
На данный момент разработчики находятся на этапе производства отдельных комплектующих, деталей и агрегатов комплекса. Ожидается, что первый опытный образец будет продемонстрирован в августе на форуме "Армия-2025".
Напомним, украинский проект "Небо Победы" представил FPV-дрон-камикадзе "Громило" с оптоволоконной связью, который уже доказал свою эффективность в руках военных на передовой.
Также сообщалось, что украинская компания "Роботизированные Комплексы" представила наземный беспилотник "Плющ", способный нести ретранслятор и системы РЭБ.