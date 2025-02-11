Несе 12 дронів на оптоволокні: у РФ створюють вантажівку для управління БПЛА "Цербер" (фото)

За словами росіян, БПЛА комплексу "Цербер" пов'язані між собою і можуть діяти як рій завдяки штучному інтелекту.

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У РФ заявили про роботу над системою "Цербер", призначеною для управління оптоволоконними безпілотними літальними апаратами. Про це пише російське видання "Известия".

Повідомляється, що 170-кілограмова система складається з платформи на базі вантажного автомобіля, що включає від 6 до 12 ангарів для безпілотників, пов'язаних з установкою оптоволоконними кабелями. Завдяки штучному інтелекту всі БПЛА можуть діяти як рій.

"Цербер" можна назвати базою для менших дронів. Вона для них і живлення, і мозок, і ангар. Це не просто літаючий каркас, а повноцінний центр управління. Усі БПЛА пов'язані між собою і взаємозамінні", — заявив гендиректор конструкторського бюро "КБ Реаніматор" Михайло Климчук.

Комплекс "Цербер" Фото: Известия

За словами розробника, керувати комплексом може одна людина. Систему також можна запрограмувати на автономне виконання місії. У такому разі оператору потрібно лише спостерігати за роботою безпілотників і за необхідності коригувати її.

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Самі БПЛА оснащені тепловізорами, нічною і денною камерами, а також пристроями для скидання до п'яти боєприпасів. Заявлене призначення системи — спостереження з можливістю призначення ударів. У РФ стверджують, що дрони можуть збивати ракети тараном, а також відстрілювати теплові пастки.

Зі свого боку завлабораторією "Кіберфізичних систем" ІПУ РАН Роман Мещеряков зазначив, що слабким місцем системи є база. За його словами, вона буде основною метою для знищення.

Комплекс "Цербер" Фото: Известия

Наразі розробники перебувають на етапі виробництва окремих комплектуючих, деталей і агрегатів комплексу. Очікується, що перший дослідний зразок буде продемонстровано в серпні на форумі "Армія-2025".

Нагадаємо, український проєкт "Небо Перемоги" представив FPV-дрон-камікадзе "Громило" з оптоволоконним зв'язком, який уже довів свою ефективність у руках військових на передовій.

Також повідомлялося, що українська компанія "Роботизовані Комплекси" представила наземний безпілотник "Плющ", здатний нести ретранслятор і системи РЕБ.