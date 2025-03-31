В Україні створили особливі дрони з радіопеленгаторами: чим вони небезпечні для ЗС РФ

Українські інженери розробили ударний FPV-дрон із вбудованою системою радіопеленгації для атаки ворожих систем, що випромінюють сигнали.

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Російський Telegram-канал "Хроники оператора БпЛА" опублікував відеоролик, знятий командою ЗСУ Konkod і, ймовірно, опублікований у закритій групі в месенджері Signal.

У передній частині дрона симетрично встановили дві антени під кутом 60 градусів щодо рами. Радіопеленгатор дає змогу знаходити російські випромінювачі, наприклад, наземні станції управління БПЛА і комплекси радіоелектронної боротьби, визначаючи напрямок за різницею в силі сигналу між антенами. Оператор при цьому бачить на екрані вказівку, куди потрібно повернути.

Військовий у ролику пояснює, що сканування радіоефіру ведеться в діапазоні 920 МГц. Антени виставлені далеко вперед спеціально для того, щоб джерело краще вловлювати сигнали. Завдяки радіопрозорій рамі пеленгатор не заважає управлінню коптером.

Росіяни побоюються, що за допомогою нової технології ЗСУ ефективніше полюватимуть за екіпажами FPV-дронів РФ і знищуватимуть засоби РЕБ. Окупанти вже хочуть її перейняти, щоб захищати свої БПЛА від так званих "зенітних дронів" України, які стали великою проблемою для російської аеророзвідки.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що дрони захищають міста від російських атак. ЗСУ застосовують кілька типів перехоплювачів, які показали хороші результати.

Тим часом, у Росії розробили дрон "Сифа" проти важких БПЛА і вертольотів. Він має посилити протиповітряну оборону.