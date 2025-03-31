В Украине создали особые дроны с радиопеленгаторами: чем они опасны для ВС РФ

Украинские инженеры разработали ударный FPV-дрон со встроенной системой радиопеленгации для атаки вражеских систем, излучающих сигналы.

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Российский Telegram-канал "Хроники оператора БпЛА" опубликовал видеоролик, снятый командой ВСУ Konkod и, вероятно, опубликованный в закрытой группе в мессенджере Signal.

В передней части дрона симметрично установили две антенны под углом 60 градусов относительно рамы. Радиопеленгатор позволяет находить российские излучатели, например, наземные станции управления БПЛА и комплексы радиоэлектронной борьбы, определяя направление по разнице в силе сигнала между антеннами. Оператор при этом видит на экране указание, куда нужно повернуть.

Военный в ролике объясняет, что сканирование радиоэфира ведется в диапазоне 920 МГц. Антенны выставлены далеко вперед специально для того, чтобы источник лучше улавливать сигналы. Благодаря радиопрозрачной раме пеленгатор не мешает управлению коптером.

Россияне опасаются, что с помощью новой технологии ВСУ будут эффективнее охотиться за экипажами FPV-дронов РФ и уничтожать средства РЭБ. Оккупанты уже хотят ее перенять, чтобы защищать свои БПЛА от так называемых "зенитных дронов" Украины, которые стали большой проблемой для российской аэроразведки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дроны защищают города от российских атак. ВСУ применяют несколько типов перехватчиков, которые показали хорошие результаты.

Тем временем, в России разработали дрон "Сифа" против тяжелых БПЛА и вертолетов. Он должен усилить противовоздушную оборону.