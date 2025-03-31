"Есть хорошие результаты": Зеленский рассказал, что украинские дроны для противодействия атакам уже работают в небе

Дроны нескольких типов уже работают над защитой украинских городов от российских атак: они показали "хорошие результаты".

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Об их применении в ВСУ в противодействии российским атакам рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения 30 марта.

По словам главы государства, несколько типов украинских дронов, предназначенных для противодействия российским обстрелам, уже показали "хорошие результаты" во время боевой работы в ходе защиты населенных пунктов от вражеских атак.

"Есть хорошие результаты у наших воинов в применении некоторых типов дронов для защиты наших городов", — сообщил Зеленский.

О каких именно типах дронов идет речь — президент не уточнил. Также официального подтверждения наличия и применения системы "дрон против дрона" пока нет.

Также во время вечернего обращения президент говорил о том, что Россия продолжает обстреливать украинские города, применяя в том числе ударные беспилотники.

Вероятно, говоря о таких БпЛА, президент Зеленский имел в виду экспериментальное оружие ВСУ, которое показали в ГУР на днях после очередной ночной атаки российских "Шахедов" по украинским регионам. Речь шла об экспериментальной системе "дрон против дрона", которую воины применили для уничтожения двух вражеских беспилотников в украинском небе. Она была создана совместно украинцами и иностранными партнерами.

В ведомстве сообщали, что эта новая система продемонстрировала "высокую эффективность" при применении в боевых условиях.

Ранее украинские производители также создали другие системы для борьбы с вражескими беспилотниками. В частности речь идет о беспилотном комплексе Sting, который был изготовлен украинской компанией "Дикие Шершни".

Также в борьбе с вражескими "Шахедами" украинским воинам помогают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такие системы призваны не уничтожать дроны буквально, а дезориентировать их в воздушном пространстве. Подробнее об этом Фокус рассказывал 30 сентября 2024 года.

Напомним, 30 марта Владимир Зеленский призвал к "серьезной" реакции со стороны США и других стран-партнеров на российские массированные атаки "Шахедами" по украинским городам. По словам президента, такое "игнорировать невозможно".