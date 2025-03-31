"Є хороші результати": Зеленський розповів, що українські дрони для протидії атакам вже працюють у небі

Дрони кількох типів вже працюють над захистом українських міст від російських атак: вони показали "хороші результати".

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Про їхнє застосування у ЗСУ у протидії російським атакам розповів президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення 30 березня.

За словами голови держави, кілька типів українських дронів, призначених для протидії російським обстрілам, вже показали "хороші результати" під час бойової роботи в ході захисту населених пунктів від ворожих атак.

"Є хороші результати у наших воїнів в застосуванні деяких типів дронів для захисту наших міст", — повідомив Зеленський.

Про які саме типи дронів йдеться — президент не уточнив. Також офіційного підтвердження наявності та застосування системи "дрон проти дрона" поки що немає.

Також під час вечірнього звернення президент говорив про те, що Росія продовжує обстрілювати українські міста, застосовуючи в тому числі ударні безпілотники.

Ймовірно, говорячи про такі БпЛА, президент Зеленський мав на увазі експериментальну зброю ЗСУ, яку показали у ГУР цими днями після чергової нічної атаки російських "Шахедів" по українських регіонах. Йшлося про експериментальну систему "дрон проти дрона", яку воїни застосували для знищення двох ворожих безпілотників в українську небі. Її було створено спільно українцями та іноземними партнерами.

У відомстві повідомляли, що ця нова система продемонструвала "високу ефективність" під час застосування у бойових умовах.

Раніше українські виробники також створили інші системи для боротьби з ворожими безпілотниками. Зокрема йдеться про безпілотний комплекс Sting, який було виготовлено українською компанією "Дикі Шершні".

Також у боротьбі з ворожими "Шахедами" українським воїнам допомагають засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Такі системи покликані не нищити дрони буквально, а дезорієнтувати їх у повітряному просторі. Детальніше про це Фокус розповідав 30 вересня 2024 року.

Нагадаємо, 30 березня Володимир Зеленський закликав до "серйозної" реакції з боку США та інших країн-партнерів на російські масовані атаки "Шахедами" по українських містах. За словами президента, таке "ігнорувати неможливо".