Скоростной и хорошо маневрирует: в ВСУ допустили к использованию новый отечественный дрон (фото)

В ведомстве отметили, что коптеры базируются на нескольких типоразмерах, а при их проектировании учтен опыт фронтовых операторов БПЛА.

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Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны отечественные ударные FPV-дроны WINFLY. Об этом сообщили на сайте оборонного ведомства.

В ведомстве отметили, что коптеры комплексов WINFLY базируются на рамах нескольких типоразмеров. При проектировании этих БпАКов украинские инженеры учли рекомендации и опыт фронтовых операторов БПЛА.

"В частности, применены определенные инженерные решения по повышению безопасности экипажей во время боевой работы и устойчивости дронов к вражеским средствам радиоэлектронного противодействия", — добавили в Минобороны.

"Птички" комплексов скоростные и хорошо маневрируют. Могут поражать не только полевые укрытия и наземные подвижные вражеские цели, но и преследовать и уничтожать вражеские разведывательные дроны.

Напомним, что недавно Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны Украины логистический наземный роботизированный комплекс D-21 отечественного производства. Он может выполнять боевые и логистические задачи, преодолевая бездорожье, трясину и неглубокие водные препятствия.

Также ведомство кодифицировало беспилотный авиационный комплекс Poseidon отечественного производства. Комплекс имеет современную навигационную систему и электродвигатели, а заряда аккумуляторов хватает на несколько часов работы.

Следует добавить, что военные Вооруженные силы Украины получат новые беспилотные летательные аппараты отечественного производства. Они имеют хорошие динамические свойства и могут поражать вражеские цели на большой скорости.