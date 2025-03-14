Швидкісний та добре маневрує: у ЗСУ допустили до використання новий вітчизняний дрон (фото)

У відомстві зазначили, що коптери базуються на декількох типорозмірах, а при їх проєктуванні врахований досвід фронтових операторів БПЛА.

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Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони вітчизняні ударні FPV-дрони WINFLY. Про це повідомили на сайті оборонного відомства.

У відомстві зазначили, що коптери комплексів WINFLY базуються на рамах декількох типорозмірів. При проєктуванні цих БпАКів українські інженери врахували рекомендації та досвід фронтових операторів БПЛА.

"Зокрема, застосовано певні інженерні рішення щодо підвищення безпеки екіпажів під час бойової роботи та стійкості дронів до ворожих засобів радіоелектронної протидії", — додали у Міноборони.

"Пташки" комплексів швидкісні та добре маневрують. Можуть уражати не лише польові укриття та наземні рухомі ворожі цілі, але й переслідувати та знищувати ворожі розвідувальні дрони.

Нагадаємо, що нещодавно Міноборони кодифікувало та допустило до використання в Силах оборони України логістичний наземний роботизований комплекс D-21 вітчизняного виробництва. Він може виконувати бойові та логістичні завдання, долаючи бездоріжжя, трясовину і неглибокі водні перешкоди.

Також відомство кодифікувало безпілотний авіаційний комплекс Poseidon вітчизняного виробництва. Комплекс має сучасну навігаційну систему та електродвигуни, а заряду акумуляторів вистачає на декілька годин роботи.

Слід додати, що військові Збройні сили України отримають нові безпілотні літальні апарати вітчизняного виробництва. Вони мають хороші динамічні властивості та можуть уражати ворожі цілі на великій швидкості.