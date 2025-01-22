"Українська пташка" літатиме в жару, холод та вітер: в Міноборони представили новий дрон

У відомстві додали, що комплекс має сучасну навігаційну систему та електродвигуни, а заряду акумуляторів вистачає на декілька годин роботи.

Related video

Міністерство оборони України кодифікувало безпілотний авіаційний комплекс Poseidon вітчизняного виробництва. Відтепер його можна використовувати в підрозділах Сил оборони України. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

У відомстві зазначили, що комплекс призначений для виконання низки спеціальних завдань. Дрони мають сучасну навігаційну систему та електродвигуни. Безпілотні літальні апарати можуть виконувати завдання при різній температурі — від −20 °С до +45 °С та під час сильного вітру. Заряду акумуляторів комплексу вистачає на кілька годин безперервної роботи.

"Робоча висота цих безпілотників поза зоною досяжності багатьох вогневих засобів протиповітряної оборони противника", – додав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров розповідав, що Україна вийшла на серійне виробництво ракет. Зокрема, станом на грудень 2024 року за підтримки Міноборони налагодили випуск ракет "Паляниця" та Р-360 для комплексу "Нептун".

Нагадаємо, що Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у військах роботизовану наземну платформу "Равлик". Він здатний працювати в складних погодних умовах, зокрема, легко долає бездоріжжя, трясовину, піщані насипи, неширокі канави й невисокі вертикальні перешкоди.

Також до експлуатації в Збройних Силах України допущений логістичний наземний роботизований комплекс D-21 вітчизняного виробництва. Він може доставляти провізію, боєприпаси, військове спорядження, а також евакуювати поранених.