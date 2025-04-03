Взорвет тяжелую технику РФ: для ВСУ создали мощный дрон-бомбер "Горгона" (фото)

Ужгородская команда инженеров "Рій" представила свой первый 15-дюймовый дрон "Горгона", который может сбросить до 5 килограмм взрывчатки на большом расстоянии и вернуться.

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О новом беспилотнике рассказал руководитель проекта "Рій" Владимир Суран в интервью порталу "Укринформ".

Дрон "Горгона" может разрушать вражеские блиндажи, бить по местам скопления живой силы и техники, а также поражать тяжелое вооружение ВС РФ. Для этой модели были разработаны специальные программы управления.

Дрон "Горгона" Фото: Укрінформ

Аппарат получил мощную батарею и цифровую камеру. Руководитель проекта отметил, что современные бомберы, как правило, работают на цифровом управлении. Подобные БПЛА способны много раз летать и возвращаться, а взлеты и приземления не заметны для противника, так как сигнал закодирован.

"Такие дроны москали могут зафиксировать только визуально, но обычно это уже им не поможет, – сказал Владимир Суран.

Дрон "Горгона" Фото: Укрінформ

Напомним, оборонный кластер Brave1 впервые провел в Украине испытания оптоволоконных FPV-дронов с дальностью более 20 километров, полностью неуязвимых к действию средств РЭБ.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины активно применяют на фронте боевой модуль Wolly с дистанционным управлением и ИИ, на который устанавливается пулемет ПКТ калибром 7.62 мм.