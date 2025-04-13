Несе 250-кілограмові бомби на 2200 км: ЗСУ показали БПЛА на базі літака (відео)

Сили оборони України використовують важкі безпілотні ударні комплекси на базі цивільного літака — Project Cessna. Ці апарати можуть вражати цілі в глибокому тилу Російської Федерації.

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Кадри роботи цього БПЛА показані на відео з конференції "Європейська оборонна індустрія: перспективи співпраці з українським ОПК", у якій брав участь командувач Сил безпілотних системи ЗСУ Вадим Сухаревський.

Дрон Project Cessna (01:04)

У відео сказано, що Project Cessna здатний нести фугасні авіаційні бомби вагою 250 кілограмів. Його можна використовувати як БПЛА-камікадзе або безпілотний бомбардувальник.

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У першому варіанті апарат знищує ціль методом тарана, а в другому скидає вибухівку з повітря. Бомбардувальник має бойовий радіус до 600 кілометрів, тоді як дрон-камікадзе може уражати цілі на відстані до 2200 кілометрів.

Як зазначає "Мілітарний", йдеться про безпілотник на базі цивільного літака. Раніше такі БПЛА вже вражали цілі в глибокому тилу Росії.

Нагадаємо, у тому ж відео командування Сил безпілотних систем України розповіло про нові надводні дрони, які підриватимуть російський флот.

Також повідомлялося, що українські інженери прагнуть зробити "літаючі авіаносці" для запуску безлічі FPV-дронів.