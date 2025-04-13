Має лазерну гармату: СБС показали новий протикорабельний комплекс "Алігатор-9" (відео)

Командування Сил безпілотних систем України розповіло про нові надводні дрони Збройних сил, які підриватимуть російський флот. Українські розробники створили антикорабельний комплекс "Алігатор-9". На одному дроні становлено лазерну гармату "Тризуб", доповіло командування.

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Нові українські розробки та дрони ЗСУ "Алігатор" командування СБС показало під час конференції "Європейська оборонна індустрія: перспективи співпраці з українським ОПК".

Дрони ЗСУ - комплекс "Алігатор-9" Сил безпілотних систем ЗСУ

Конференція відбулась 10 квітня, ідеться в описі відео на YouTube-каналі заходу. Захід присвячений технічним інноваціям в українській армії, й на ньому демонстрували нові розробки Defense Tech. Серед іншого, командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський вперше показав лазерну зброю — гармату "Тризуб", та антикорабельний комплекс "Алігатор-9".

Дрони ЗСУ — деталі

На відео, яке демонструвалось під час конференції, показали кадри з "Алігатором-9". Глядачі побачили надводний безпілотний катер довжиною близько 3-5 м та висотою з людину. Технічних характеристик, наприклад, дальність роботи або швидкість, не вказувались. При цьому пояснили, що на одному з пристроїв протикорабельного комплексу встановлено бойовий лазер "Тризуб". Крім того, командування пояснило, що комплекс — це, ймовірно, група катерів, які нападатимуть на флот РФ і матимуть різні функції:

6-10 дронів "Алігатор-5" ToD — це катери-торпеди;

3-5 дронів "Алігатор-5" EW — це "група забезпечення прориву". В групу входять безпілотники, які несуть засоби радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, антимінної діяльності та навігації.

У іншому фрагменті запису СПС розповіли про лазерні гармату "Тризуб". Вказано, які бойові можливості має нова зброя ЗСУ:

здатна знищувати російські ударні дрони, керовані авіабомби, крилаті та балістичні ракети на відстані до 3 км;

здатна знищувати вертольоти, літаки, БПЛА на відстані до 5 км;

здатна засліплювати дрони, крилаті ракети, вертольоти, літаки на відстані до 10 км.

Дрони ЗСУ - бойовий лазер "Тризуб" Сил безпілотних систем ЗСУ

Зазначимо, 5 березня українські розробники показали найшвидший дрон для ЗСУ "Перевертень". Вони розповіли, що це "молодший брат" БПЛА Sting, який перехоплює дрони-камікадзе "Шахед" ЗС РФ. Пристрій здатен летіти зі швидкістю до 200 км/год, працювати на висоті до 5 км, набирати висоту зі швидкістю 25 м/с.

Тим часом 2 квітня Defense Express розповіло про дрон на оптоволокні — безпілотну роботизовану платформу, яку презентував проєкт Brave1. Пристрій здатен долати удвічі більшу ніж раніше відстань — до 20 км. З його допомогою можна привозити на позицію зброю та боєприпаси та вивозити поранених, зауважили розробники.

Нагадуємо, 29 березня Головне управління розвідки заявило про перші застосування дронів-перехоплювачів Сил оборони України.