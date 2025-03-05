Знищує дрони РФ: для ЗСУ створили "найшвидший" FPV-дрон "Перевертень" (відео)

За словами розробників, дрон "Перевертень" є "молодшим братом" українського безпілотника Sting, розробленого для перехоплення "Шахедів".

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Українська компанія "Дикі Шершні" представила новий серійний FPV-дрон "Перевертень". Про це йдеться на офіційній сторінці розробника.

Повідомляється, що "Перевертень" розроблений для знищення ворожих повітряних цілей. На оприлюдненому відео можна помітити, як новий БПЛА атакує російські безпілотники "Ланцет" і Zala.

За словами розробників, "Перевертень" є "найшвидшим в Україні" FPV-дроном. Він є "молодшим братом" швидкісного перехоплювача Sting від "Диких Шершнів", який має набагато більші можливості. Раніше в компанії зазначали, що дрони Sting націлені на боротьбу з російськими "Шахедами".

Технічні характеристики дрона "Перевертень":

максимальна швидкість — до 200 км/год;

максимальна робоча висота — 5 кілометрів;

швидкість набору висоти — 23 сек./км.

"На рахунку цих дронів уже чимало збитих цілей", — наголосили "Дикі Шершні".

Нагадаємо, українська компанія Rise Technologies також розробляє розвідувальний безпілотник Yautja RSD, який позиціонується як альтернатива китайським дронам DJI Mavic і Autel.